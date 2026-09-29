Serik'teki uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında Muhittin Böcek ve oğlu da şüpheliler arasında! Otel ve teknelerde organizasyon iddiası

Serik'teki uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında Muhittin Böcek ve oğlu da şüpheliler arasında! Otel ve teknelerde organizasyon iddiasıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda şüpheliler arasında Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in de bulunduğu belirtildi. Listede eski Antalya Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile turizm, otomotiv ve inşaat sektöründen iş insanları da yer alıyor. Otel ve teknelerde uyuşturucu ve fuhuş amaçlı organizasyonlar düzenlendiği öne sürülen soruşturmada şüphelilerin kan, idrar ve saç örnekleri Adli Tıp'a gönderilecek.
- Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda şüpheliler arasında Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek ile eski Antalya Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ve çeşitli sektörlerden iş insanları yer alıyor.
- Soruşturma dosyasında otel ve teknelerde uyuşturucu ve fuhuş amaçlı organizasyonlar düzenlendiği kaydedildi.
- Şüphelilerin uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının tespiti için kan, idrar ve saç örnekleri Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecek; gözaltına alınan şüphelilerden birinin evinde yapılan aramada hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Cemre B. yakalandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş operasyonu ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Şüpheliler arasında; Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in yanı sıra, eski Antalya Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile turizm, otomotiv, inşaat ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş insanlarının da bulunduğu belirtildi.
OTEL VE TEKNELERDE ORGANİZASYON İDDİASI
Soruşturma dosyasında birbiriyle kesişen birden fazla olay zinciri bulunduğu, otel ve teknelerde uyuşturucu ve fuhuş amaçlı organizasyonlar düzenlendiği kaydedildi.
UYUŞTURUCU TESTİ YAPILACAK
Operasyon kapsamında şüphelilerin uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının tespiti amacıyla kan, idrar ve saç örneklerinin alınmak üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecekleri belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin evinde yapılan aramada; 'Hırsızlık ve dolandırıcılık' suçlarından toplam 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Cemre B.'nin de yakalandığı kaydedildi.
TÜM BAĞLANTILAR ARAŞTIRILIYOR
Soruşturma kapsamındaki beyanların teknik ve kriminal delillerle doğrulanması, uyuşturucu maddelerin kimler tarafından temin edildiğinin belirlenmesi, fuhuş amaçlı organizasyonları düzenleyen veya aracılık eden kişilerin tespiti ve şüpheliler arasındaki bağlantıların tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik adli işlemlerin devam ettiği ifade edildi.