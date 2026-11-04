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MTO Başkanı Güngör, Londra'da Bakan Ersoy ile Marmaris'e otel yatırımını ele aldı

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MTO Başkanı Güngör, Londra'da Bakan Ersoy ile Marmaris'e otel yatırımını ele aldı
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MTO Başkanı Güngör, WTM Londra Turizm Fuarı'nda Bakan Ersoy ile görüştü. Görüşmede Marmaris'e uluslararası otel yatırımları ve Dalaman Havalimanı maliyetleri ele alındı; projenin Bakan Ersoy'a sunulması için yeniden bir araya gelinmesi kararlaştırıldı.

Marmaris Ticaret Odası (MTO) Yönetim Kurulu Başkanı Av. S. Ece Baysal Güngör, World Travel Market (WTM) Londra Turizm Fuarı kapsamında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi. Görüşmede uluslararası otel yatırımları ve Dalaman Havalimanı maliyetleri ele alındı.

Görüşmenin öncelikli başlıklarından biri, Marmaris'e uluslararası marka değerine sahip nitelikli otel yatırımlarının kazandırılması oldu.

Bakan Ersoy, Marmaris ve çevresinde uluslararası otel zincirlerinin yatırım yapması gerektiğini vurgularken Başkan Güngör, artan yatırım maliyetleri ve finansmana erişimde yaşanan güçlüklerin yeni yatırımları zorlaştırdığına dikkat çekti. Güngör, bölgenin bu alanda Bakanlığın öncü vizyonuna ve desteğine ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Görüşmede, Dalaman Havalimanı maliyetlerinin düşürülmesine yönelik çalışmalar da değerlendirildi.

YDA Dalaman Havalimanı ile yürütülecek çalışmaların ardından hazırlanacak projenin Bakan Ersoy'a sunulması ve konunun yeniden değerlendirilmesi amacıyla tekrar bir araya gelinmesi konusunda mutabık kalındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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