Aydın Didim'de sahte pasaportlu 8 kaçak göçmen ile otel sahibi ve çalışanı tutuklandı

AYDIN'ın Didim ilçesinde jandarmanın bir otele düzenlediği operasyonda, 14 kaçak göçmen ile turistik işletmenin sahibi ve çalışanı gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kaçak göçmenlerden 8'i ile otel sahibi ve çalışanı tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ile Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları ortak çalışmayla Akbük Mahallesi'nde bulunan bir otelde kaçak göçmenlerin kaldığı bilgisine ulaştı. Didim Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, 10 Ekim günü otele operasyon düzenledi. Operasyonda 14 düzensiz göçmen ile otelin sahibi E.K. (51) ve otel çalışanı Y.A. (40) adlı kadın gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kaçak göçmenlerden pasaportları sahte olan 8'i ile E.K. ve Y.A çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Diğer 6 kaçak göçmen ise sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı