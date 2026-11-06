Alanya'da otel hamamında fenalaşan 45 yaşındaki Rus turist hastanede yaşamını yitirdi

Alanya'da otel hamamında fenalaşan 45 yaşındaki Rus turist hastanede yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Alanya'nın Avsallar Mahallesi'ndeki otelde ailesiyle tatil yapan 45 yaşındaki Rus turist, otelin hamam bölümünde fenalaştı. 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan turist müdahaleye rağmen kurtarılamadı; cenazesi otopsi için Alanya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelin hamamında fenalaşan 45 yaşındaki Rus turist, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Avsallar Mahallesi'ndeki bir otelde ailesiyle tatil yapan Oleg Fidchenko, hamam bölümünde fenalaştı.
İhbar üzerine otele 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Fidchenko, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Turistin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Alanya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA