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CHP kampında kepçe otel girişinde bozulunca Kılıçdaroğlu'nun karşılaması değişti

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CHP kampında kepçe otel girişinde bozulunca Kılıçdaroğlu'nun karşılaması değişti
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CHP'nin Bolu Abant'taki kampında pankart asmak için getirilen kepçe, otel girişinde arıza yaparak hareketsiz kaldı. Kılıçdaroğlu'nun gelişine dakikalar kala kepçe kaldırılamadı; otel girişi kapanınca protokol karşılama noktasını değiştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Bolu Abant'ta düzenlenen TBMM yeni yasama yılı değerlendirme kampında, pankart asmak için getirilen bir kepçe otel girişinde bozuldu. Dakikalarca uğraşılmasına rağmen kepçe bulunduğu yerden kaldırılamadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kampın yapılacağı otele gelişinden kısa bir süre önce, alana pankart asmak amacıyla iş makinesi getirildi. Pankartın asılmasının ardından araç, tam otelin girişinde arıza yaparak hareketsiz kaldı. Kılıçdaroğlu'nun alana ulaşmasına dakikalar kala bozulan kepçeyi bulunduğu yerden kaldırmak için başka bir araç getirildi. Yapılan müdahalelere rağmen arızalı araç yerinden çekilemedi. Otelin tam giriş noktasının kapanması üzerine karşılama heyeti mecburi bir düzenlemeye gitmek zorunda kaldı. Protokol üyeleri, planlanan noktanın daha ön tarafına doğru ilerleyerek karşılama hattını yeniden oluşturdu. Kılıçdaroğlu, protokol tarafından bu yeni noktada karşılanarak otele giriş yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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