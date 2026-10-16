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Alanya'da otel tatili faciayla bitti! Merdivende ittiği eşi öldü, Polonyalı kadın tutuklandı

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Alanya'da otel tatili faciayla bitti! Merdivende ittiği eşi öldü, Polonyalı kadın tutuklandı
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Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir otelde konaklayan Polonyalı Barbara Böhme (54), alkollü olduğu iddia edilen ve odaya çıkmak istemeyen eşi Pierks Tederetroehre Böhme'yi (60) itekleyince adam dengesini kaybedip merdivenlerden yuvarlandı. Başını duvara çarpan Böhme, 4 gün sonra hastanede hayatını kaybetti; eşi 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklandı.

  • Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir otelde merdivenlerden düşen Polonyalı Pierks Tederetroehre Böhme (60), 4 günlük tedavinin ardından hayatını kaybetti.
  • Olayla ilgili gözaltına alınan eşi Barbara Böhme (54), 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklandı.
  • Barbara Böhme'nin 11 Ekim'de alkollü olduğu iddia edilen ve odaya çıkmak istemeyen eşini iteklediği, dengesini kaybeden eşinin merdivenlerden yuvarlanıp başını duvara çarptığı belirtildi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde konakladığı otelin merdiveninden düşen Polonyalı Pierks Tederetroehre Böhme (60) hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetti. Olaya ilişkin gözaltına alınan birlikte konakladığı eşi Barbara Böhme (54), 'Taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklandı.

ODAYA ÇIKMAK İSTEMEYEN EŞİNİ İTEKLEDİ

Payallar Mahallesi'ndeki otelde konaklayan Barbara Böhme, 11 Ekim'de alkollü olduğu iddia edilen ve odaya çıkmak istemeyen eşi Pierks Tederetroehre Böhme'yi itekleyip, odaya götürmek istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Pierks Tederetroehre Böhme, merdivenlerden yuvarlanıp başını duvara çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan ağır yaralı Böhme tedaviye alındı. Pierks Tederetroehre Böhme, 4 günlük yaşam mücadelesini dün kaybetti.

ADLİYEYE SEVK EDİLEN EŞİ TUTUKLANDI

Olayın ardından jandarma ekipleri, Barbara Böhme'yi dün gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Barbara Böhme, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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