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Düğün günü yaptığına bakın! Ortalık savaş alanına döndü

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Düğün günü yaptığına bakın! Ortalık savaş alanına döndü
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Çin'de bir adam, aynı otelin alt katında yeni eşiyle düğün yaparken üst katında eski sevgilisinden olan bebeğinin 100. gün kutlamasını düzenledi. İki organizasyonun aynı saatlerde gerçekleşmesiyle aileler otelde karşı karşıya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken otel çalışanları polisi aramak zorunda kaldı. Sosyal medyada yayılan görüntüler büyük yankı uyandırırken yaşananlar film senaryolarını aratmadı.

  • Çin'in Guizhou eyaleti Liupanshui kentinde Wu soyadlı bir adamın düğünü ile eski sevgilisi Lin'den olan bebeğinin 100. gün kutlaması 9 Ekim'de aynı otelin farklı katlarında yapıldı.
  • İki kutlamanın aynı binada olduğunun anlaşılmasıyla aileler arasında çıkan tartışma fiziksel arbedeye dönüştü ve otel çalışanları polise haber verdi.
  • Yerel yetkililer Wu'nun düğün yaptığı kadınla resmi nikâhı olduğunu, bebeğin annesi eski sevgilisiyle evlilik kaydı bulunmadığını ve olayın tek başına çok eşlilik suçu oluşturmadığını açıkladı.

Çin'in Guizhou eyaletine bağlı Liupanshui kentinde 9 Ekim'de yaşanan olay, ülke gündemine oturdu. Wu soyadlı bir adamın düğünü ile eski sevgilisinden dünyaya gelen bebeğinin 100. gün kutlaması, aynı otelin farklı katlarında gerçekleştirildi.

Otelin alt katında adamın yeni eşiyle düğün töreni düzenlenirken üst katta eski sevgilisi Lin ile olan çocuğunun 100. günü kutlandı. İki organizasyonun farklı aileler tarafından ayrı ayrı rezerve edildiği öğrenildi.

AİLELER KARŞILAŞINCA ORTALIK KARIŞTI

İki kutlamanın aynı binada yapıldığının anlaşılması üzerine tarafların aileleri ve yakınları arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen gerginlik fiziksel arbedeye dönüştü.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, kucağında bebek taşıyan bir kadının merdivenlerden çıkmaya çalıştığı, ancak kol kola giren bir grup erkek tarafından engellendiği görüldü.

Kadının ve yanındakilerin geçmeye çalıştığı sırada bağrışmalar yükselirken olay yerine gelen bir kişinin müdahalesiyle tarafların uzaklaştığı anlar kameraya yansıdı.

OTEL ÇALIŞANLARI POLİSİ ARADI

İki aile arasındaki gerginliğin büyümesi üzerine otel çalışanları polise haber verdi. Yaşanan arbedeye rağmen hem düğünün hem de bebeğin 100. gün kutlamasının tamamlandığı, organizasyon ücretlerinin de ödendiği belirtildi. Olayın görüntüleri sosyal medyada hızla yayılırken kullanıcılar yaşananları televizyon dizilerinin senaryolarına benzetti.

YETKİLİLERDEN ÇOK EŞLİLİK AÇIKLAMASI

Olayın ardından adamın medeni durumu da tartışma konusu oldu. Yerel yetkililer, Wu'nun düğün yaptığı kadınla resmi nikâhının bulunduğunu, bebeğinin annesi olan eski sevgilisiyle ise evlilik kaydı olmadığını açıkladı.

Yetkililer, mevcut bilgiler ışığında olayın tek başına çok eşlilik suçunu oluşturmadığını belirtirken taraflar arasında mali anlaşmazlıkların da bulunduğunu bildirdi. İki kutlamanın neden aynı gün ve aynı otelde düzenlendiği ise henüz netlik kazanmadı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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