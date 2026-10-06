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Çin'de 2 aydır gözaltında tutulan CHP'li Ruhtan Başkaya partiden ihraç edildi

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Çin'de 2 aydır gözaltında tutulan CHP'li Ruhtan Başkaya partiden ihraç edildi
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Çin gezisinde otel odasında yanında 18 yaşından küçük olduğu iddia edilen kız çocuğu bulundurduğu gerekçesiyle gözaltına alınan CHP'li Meclis Üyesi Ruhtan Başkaya, 2 aydır Çin'de gözaltında tutuluyor. CHP Muğla İl Başkanlığı, Başkaya'nın partiden ihraç edildiğini açıkladı.

Fethiye Belediyesi heyetiyle yaptığı Çin gezisinde, otel odasında yanında 18 yaşından küçük bir kız çocuğu bulundurduğu gerekçesiyle gözaltına alınan CHP'li Belediye Meclis Üyesi Ruhtan Başkaya'nın sosyal medyada en son 10 Temmuz tarihinde yöresel kıyafetli Çinli genç kızlarla çekildiği fotoğrafların da bulunduğu paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.

CHP'li Belediye Meclis Üyesi Ruhtan Başkaya, Fethiye Belediyesi heyetiyle birlikte Temmuz ayı içerisinde Çin'e gitti. Fethiye Belediyesi heyeti, Jinhua, Şanghay ve Huzhou kentlerinde çeşitli eğitim ve seminerlere katılıp inceleme gerçekleştirdi. Temasların ardından heyet yurda dönerken, heyette yer alan CHP'li Belediye Meclis Üyesi Ruhtan Başkaya'nın Türkiye'ye dönemediği öğrenildi. Hakkında yürütülen adli süreç nedeniyle ülkede gözaltında bulunduğu ortaya çıkan Başkaya'nın eğlence mekanında tanıştığı Çinli bir genç kızla kaldığı otele girdikten bir süre sonra polis tarafından gözaltına alındığı öğrenilirken, kızın 18 yaşından küçük olduğu iddia edildi.

CHP Muğla İl Başkanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti'nde yürütülen adli soruşturma kapsamında 2 aydır gözaltında tutulan Fethiye Belediye Meclis Üyesi Ruhtan Başkaya'nın İl Disiplin Kurulu kararıyla partiden kesin olarak ihraç edildiğini açıkladı.

"Çin gezisi fotoğrafları ortaya çıktı"

CHP'li Belediye Meclis Üyesi Ruhtan Başkaya'nın sosyal medyada en son 10 Temmuz tarihinde çeşitli video ve fotoğraflar paylaştığı ortaya çıktı. Başkaya'nın yöresel kıyafetli genç kızlarla çekildiği fotoğrafların da yer aldığı sosyal medya paylaşımlarının ardından, sayfasında başka hareketlerin yer almadığı görüldü. CHP'li Belediye Meclis Üyesi Başkaya'nın 2 ayı geçkin süredir gözaltında bulunduğu Çin'den ülkeye dönüş yapıp yapamayacağı vatandaşlar arasında konuşulmaya devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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