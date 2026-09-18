Orijinal anahtarla araç çalınmasına ‘Yargıtay’ eli

Avukat Zeynep Karakuş, sigorta şirketlerinin poliçelerdeki ana teminatları bazı durumlarda özel şartlar ekleyerek kapsam dışı bırakmaya çalışabileceklerini söyleyerek, " Yargıtay, orijinal anahtarla araç çalınmasında otel ve tamirhane gibi yerlerde anahtarın personele teslim edilmesini hayatın olağan akışına uygun bularak ihmal olmaması halinde kasko teminatı kapsamında olması kararı verdi" dedi.

Avukat Zeynep Karakuş, özellikle aracın orijinal anahtarı ile çalınmasının ardından şirketlerin tazminat ödemekten kaçınma eğiliminde olduklarını söyleyerek, "Kasko sigortası araç sahiplerini kaza, yanma, hırsızlık gibi beklenmedik durumlarda teminat altına alan isteğe bağlı bir sigorta türüdür. Sigorta şirketleri poliçelerdeki ana teminatları belirlerken, hırsızlık rizikosunu da kural olarak teminat altına alır. Ancak bazı durumlarda özel şartlar ekleyerek kapsam dışı bırakmaya çalışırlar. Uygulamada sigorta şirketleri özellikle aracın orijinal anahtarı ile birlikte çalınması durumunda veya dolandırıcılık, güveni suiistimal etme durumlarında tazminat ödemekten kaçınma eğiliminde oluyorlar. Ancak sözleşmelerdeki bu tarz düzenlemeler sigortalının makul beklentilerini yok sayacak seviyede yorumlanmamalıdır. Yargıtay da bir kararında bu minvalde karar vermiş. Somut uyuşmazlıkta bir işletmeye kahvaltıya giden araç sahibi, aracın anahtarını işletmedeki çalışan personele veriyor ancak üçüncü bir şahıs bu araç sahibinin anahtarını alarak aracı çalıyor. Burada da kasko şirketi poliçedeki anahtarla çalınma teminatının bağlantısının bulunmadığını ve durumun hırsızlık değil dolandırıcılık olduğunu savunuyor. İlk derece mahkemesi de kasko şirketi lehine karar veriyor ancak Yargıtay; restoran, otel, tamirhane gibi yerlerdeki araç anahtarının personele teslim edilmesinin örf ve adete, hayatın olağan akışına uygun olduğunu, araç sahibinin eğer bir kusuru veya ihmali yoksa bu durumun kasko teminatı kapsamında kalacağını belirterek ilk derece mahkemesi kararını tüketici lehine bozuyor" dedi.

Yargıtay'ın emsal kararı ile karşılaşılabilecek durumlarda sorumluluk alınmadığı açıklamasının uygun olmayacağını söyleyen Karakuş, "Bu emsal karar ve biraz önceki açıklamalarımız doğrultusunda işletme personeline teslim edilen araçların anahtarı ile birlikte çalınması halinde sigorta şirketlerinin 'anahtar kendi rızası ile teslim edilmiş ve bu sebeple zarardan sorumlu değiliz' yönündeki açıklamaları uygun değildir. Zaten aracı bu şekilde kaybeden vatandaşların da kasko poliçesi kapsamındaki araç rayiç bedelini ve zararlarını sigorta şirketinden talep etmesi mümkündür. Sigorta şirketinin karşılamadığı zararlara ilişkin de hukuki yollara başvurulması durumunda zararların tahsil etmeleri mümkündür" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı