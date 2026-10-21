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AB Komisyonu, Booking.com'a dolandırıcılık riskleri nedeniyle soruşturma açtı

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AB Komisyonu, sahte ilan ve dolandırıcılık risklerine karşı yeterli önlem almadığı gerekçesiyle Booking.com hakkında DSA kapsamında soruşturma açtı. Komisyon sözcüsü, Avrupa'daki çevrim içi otel rezervasyonlarının yüzde 66'sının Booking üzerinden yapıldığını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, sahte ilanlar ve dolandırıcılıkla ilgili risklere yönelik yeterli adım atmadığı gerekçesiyle küresel rezervasyon platformu Booking.com'a yönelik soruşturma açıldığını bildirdi.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, küresel rezervasyon platformu şirketinin sahte ilanlar ve kimlik avı gibi dolandırıcılıklara karşı riskleri özenle değerlendirmediği belirtildi.

Açıklamada, Booking.com'a yönelik açılan soruşturmayla şirketin Dijital Hizmetler Yasası'nı (DSA) ihlal edip etmediğinin tespit edileceği kaydedildi.

Şirketin arama sonuçlarında daha üst sıralarda yer almak için ödeme yapan kullanıcılara ait ilanları reklam olarak göstermediği aktarılan açıklamada, şirketin DSA'nın şeffaflık konusundaki hükümlerini ihlal etmiş olabileceği vurgulandı.

Açıklamada, soruşturmanın rezervasyon ve kullanıcı verilerinin konaklama sağlayan yerlerle paylaşılma şekli, Booking.com'un mesajlaşma hizmetinin tasarımı ve işleyişiyle ilgili risklere odaklanacağı, şirketin verilerin kötüye kullanılması ve sahte ödeme talep edilmesini önlemek için yeterli önlem alıp almadığının inceleneceği belirtildi.

AB Komisyonu sözcülerinden Thomas Regnier, Brüksel'deki günlük basın toplantısında, Booking'in çevrim içi dolandırıcılık ve sahtekarlığı önlemek için yeterince çaba göstermediğini söyledi.

Regnier, Avrupa'da çevrim içi otel rezervasyonlarının yüzde 66'sının Booking üzerinden yapıldığını, şirketin 2022-2024 arasında dolandırıcılık vakalarında yüzde 500'lük artış bildirdiğini, 2024'te bu vakaların toplam değerinin 4,2 milyar avroya denk geldiğini aktardı.

Kaynak: AA
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