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Türkiye'den 4 resort otel Avrupa'nın en iyi 25'i arasında

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Türkiye'den 4 resort otel Avrupa'nın en iyi 25'i arasında
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Dünyanın önde gelen seyahat yayınlarından Condé Nast Traveller’ın açıkladığı Readers’ Choice Awards 2026 sonuçlarında Türkiye, lüks turizmdeki başarısıyla Avrupa’nın zirvesine adını yazdırdı. Avrupa’nın en iyi 25 resort otelinin belirlendiği listede Türkiye’den dört tesis yer alırken, Maxx Royal Bodrum, Portekiz’den Vila Vita Parc, Birleşik Krallık’tan Gleneagles ve İspanya’dan Six Senses Ibiza’nın ardından dördüncü sıraya yerleşerek Avrupa’nın en seçkin resort otelleri arasındaki yerini aldı.

Birleşik Krallık okurlarının oylarıyla belirlenen listede Bodrum’dan iki, Fethiye’den iki tesisin yer alması, Türkiye’nin uluslararası lüks turizm pazarındaki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koydu.

Dünyanın en etkili seyahat yayınlarından Condé Nast Traveller, 6 Ekim 2026 tarihinde yayımladığı “The Best Resorts in the World: 2026 Readers’ Choice Awards” başlıklı seçkisinde dünyanın farklı bölgelerindeki en iyi resort otellerini açıkladı. Birleşik Krallık okurlarının değerlendirmeleriyle oluşturulan listede Türkiye’den Maxx Royal Bodrum, Avrupa’nın Yunanistan dışındaki ülkelerini kapsayan “Rest of Europe” kategorisinde dördüncü sırada yer aldı.

Avrupa’nın önde gelen 25 resort otelinin sıralandığı seçkide Portekiz’den Vila Vita Parc, Birleşik Krallık’tan Gleneagles ve İspanya’dan Six Senses Ibiza’nın ardından dördüncü olan Maxx Royal Bodrum Resort otel; Kıbrıs’tan Amara, İspanya’dan 7Pines Resort Ibiza ve Marbella Club, İrlanda’dan Adare Manor ve İtalya’dan Castelfalfi gibi uluslararası alanda tanınan konaklama tesislerini geride bıraktı.

TÜRKİYE’DEN DÖRT TESİS AVRUPA LİSTESİNDE

Condé Nast Traveller’ın 2026 değerlendirmesinde Türkiye, Avrupa’nın en iyi resort otelleri arasında dört tesisle temsil edildi. Maxx Royal Bodrum’un 99,02 puanla dördüncü sırada yer aldığı listede, Bodrum’dan The Bodrum Edition 98,13 puanla yedinci oldu. Fethiye’den Hillside Beach Club 96,17 puanla 12’nci, XO Cape Arnna ise 93,14 puanla 24’üncü sırada yer aldı. Böylece Bodrum ve Fethiye, Avrupa’nın en iyi resort otelleri listesine giren Türk tesislerine ev sahipliği yapan iki önemli turizm destinasyonu olarak öne çıktı.

Türkiye’den dört tesisin uluslararası sıralamada yer bulması, ülkenin lüks konaklama alanındaki çeşitliliğini ve Ege ile Akdeniz kıyılarının uluslararası turizm pazarındaki rekabet gücünü ortaya koydu.

AVRUPA’NIN EN İYİ RESORT OTELLERİ ARASINDA TÜRKİYE İMZASI

Condé Nast Traveller’ın Readers’ Choice Awards 2026 kapsamında açıkladığı, Yunanistan dışındaki Avrupa ülkelerini kapsayan “Rest of Europe” kategorisinin ilk 10 sırası şöyle:

  • 1. Vila Vita Parc, Algarve, Portekiz – 99,46 puan
  • 2. Gleneagles, Perthshire, Birleşik Krallık – 99,23 puan
  • 3. Six Senses Ibiza, İspanya – 99,11 puan
  • 4. Maxx Royal Bodrum, Türkiye – 99,02 puan
  • 5. Amara, Kıbrıs – 98,85 puan
  • 6. SO/ Sotogrande Spa & Golf Resort Hotel, Cádiz, İspanya – 98,36 puan
  • 7. The Bodrum Edition, Türkiye – 98,13 puan
  • 8. Adare Manor, Limerick, İrlanda – 97,80 puan
  • 9. 7Pines Resort Ibiza, İspanya – 97,34 puan
  • 10. Anassa, Kıbrıs – 97,14 puan

ULUSLARARASI OKURLARIN TERCİHİ TÜRKİYE’NİN LÜKS TURİZMDEKİ GÜCÜNÜ ORTAYA KOYDU

Condé Nast Traveller tarafından her yıl düzenlenen Readers’ Choice Awards, seyahatseverlerin oylarıyla dünyanın önde gelen turizm destinasyonlarını, otellerini, resort otellerini ve seyahat deneyimlerini değerlendiriyor. Bu yıl 29’uncusu gerçekleştirilen Birleşik Krallık edisyonunda sonuçlar, okurların doğrudan oylarıyla belirlendi.

Kaynak: Haberler.com
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