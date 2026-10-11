Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, turizm sezonunu 12 aya yaymayı hedefliyor

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaz sezonunun ardından başlayan "sarı yaz" dönemi, festival, spor organizasyonları ve fuarlarla turizm hareketliliğini sürdürüyor.

Gözde turizm merkezi Bodrum'da, yaz mevsiminin bitip sonbaharın başladığı, havanın ılıman, deniz suyu sıcaklığının ise yüzmeye uygun olduğu dönemi ifade eden "sarı yaz" günleri de hareketli geçiyor.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, AA muhabirine, ekim ayıyla birlikte turizm sezonunu uzatmaya yönelik etkinliklerin hız kazandığını söyledi.

Bodrum Balık Festivali ile 23 ülkeden yaklaşık 2 bin 650 sporcunun katıldığı 9. Uluslararası Bodrum Yarı Maratonu'nun ilçedeki hareketliliğe katkı sağladığını belirten Mandalinci, maraton kapsamında yaklaşık 10 bin kişilik ziyaretçi hareketliliği yaşandığını ifade etti.

Turizmi yaz aylarıyla sınırlı tutmak istemediklerini vurgulayan Mandalinci, gastronomi, kültür, çevre ve spor etkinlikleriyle kentin yıl boyunca ziyaret edilmesini hedeflediklerini kaydetti.

Mandalinci, "Yılın 10 ayı boyunca temiz, düzenli ve ziyaret edilmeye son derece elverişli olan Bodrum'da misafirlerimizi ağırlamak istiyoruz." dedi.

Tarihi değerlerin turizme kazandırılması için çalışmalar yürüttüklerini de dile getiren Mandalinci, yel değirmenleri ve Aya Nikola gibi tarihi yapıların yeniden ayağa kaldırılarak ziyarete açılmasının planlandığını ifade etti.

Mandalinci, hedeflerinin önce turizm sezonunu 6 aya, ardından 9 aya ve uzun vadede 12 aya yaymak olduğunu sözlerine ekledi.

Etkinlikler otellerin doluluk oranlarını destekliyor

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz de sonbaharda düzenlenen etkinliklerin konaklama tesislerine olumlu yansıdığını söyledi.

Boat Show, Bodrum Cup ve yarı maraton gibi organizasyonların turizm hareketliliğine katkı sağladığını belirten Dengiz, "Hava yolu ulaşımında iç hat yoğunluğu devam ederken, kruvaziyer turizminde de seferler 5 Kasım'a kadar sürecek. Sarı yaz, Bodrum'a çok yakışıyor." ifadelerini kullandı.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Bodrum Temsilcisi Yiğit Girgin ise okulların açılmasıyla yavaşlayan turizm hareketliliğinin "sarı yaz" etkinlikleriyle yeniden arttığını dile getirdi.

Girgin, festival programlarının kent merkezinde ve otellerde hareketlilik oluşturduğunu, daha fazla işletmenin kış aylarında da açık kalmasının istihdama katkı sağladığını kaydetti.

Spor organizasyonları kış sezonuna katkı sağlıyor

Turizmci ve otel işletmecisi Kemal Özyurt da spor ve kültür etkinliklerinin otellerin kış sezonunda faaliyetlerini sürdürmesine imkan verdiğini belirtti.

Kasım ayında Bitez'de düzenlenecek Kürek Festivali'ne yaklaşık 800 sporcunun katılmasının beklendiğini dile getiren Özyurt, futbol, basketbol ve voleybol müsabakaları için yapılan konaklamaların da tesislere katkı sunduğunu ifade etti.

Özyurt, organizasyonlar sayesinde otellerini yıl boyunca açık tutabildiklerini belirterek, turizm sezonunu uzatmak için çalışmayı sürdüreceklerini bildirdi.

Kaynak: AA