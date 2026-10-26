Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sarıgül soruşturmasında Titanic Otel Yönetim Kurulu Başkanı Aygün adliyeye sevk edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Sarıgül ailesine yönelik mal varlığı aklama soruşturmasında gözaltına alınan Titanic Otel Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında 12 şüpheli daha bugün adliyeye sevk edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Sarıgül ailesine yönelik yürüttüğü "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Titanic Otel Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Sarıgül ailesine yönelik yürüttüğü "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve ardından teslim olan Titanic Otel Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün'ün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aygün, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. Öte yandan soruşturma kapsamında 12 şüpheli daha bugün adliyeye sevk edilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Oyun devine siber saldırı! 11,7 milyon kullanıcının verisi çalındı

Milyonlarca kişiye kötü haber! Tüm veriler çalındı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Montaj mı değil mi? Mahmut Tanal'ın paylaştığı mesaj görseli ortalığı karıştırdı

Gerçek olabilir mi? Paylaşılan mesaj görseli ortalığı karıştırdı
Demir kapıyı kapatmak isterken canından oluyordu! Bekçinin beli ve kalçası kırıldı

Bir anda rayından çıktı, bekçi altında kaldı! O anlar kamerada
Ozan Güven: Cenazelerde “Allah rahmet eylesin” demek bu kadar zor mu?

“Işıklar içinde uyu” sözüne itirazı var! Rahmet dilemek zor mu?
Arda Güler, El Clasico'ya damga vurdu! İspanyollar hayran kaldı

Ne yaptın sen öyle Arda? Koca ülke onu konuşuyor

Arda Güler 90 dakika oynadı, El Clasico'da kazanan Real Madrid

El Clasico nefesleri kesti! İşte dev maçta kazanan
'Sıfır Bir' dizisinin oyuncusu Cengizhan Yurdutek Karadağ’da yakalandı

Ünlü dizinin oyuncusu Karadağ'da yakalandı, Türkiye'ye getirildi
Mourinho'dan Barcelona taraftarını çıldırtan hareket

Koca adamın yaptığına bakın! Maçın önüne geçti