TÜROB Başkanı İstanbul'da otel doluluğunun ağustosta yüzde 76,56 olduğunu açıkladı

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, İstanbul'da otel doluluk oranlarında ağustosta aylık bazda ilk kez geçen yılın aynı döneminin üzerine çıkıldığını belirterek, "TÜROB'un verilerine baktığınızda yüzde 76,56 doluluk görüyorsunuz." dedi.

TÜROB'un "Aylık Bilgilendirme Toplantısı ve Geleneksel Öğle Yemeği" etkinliği yapıldı.

Eresin, buradaki konuşmasında, otellerin doluluk oranlarına ilişkin son verileri paylaşarak, ağustos ayına kadar savaşlar, kargaşalar, Dünya Kupası maçları gibi gelişmeler nedeniyle İstanbul'daki doluluk oranlarının istedikleri gibi gitmediğini söyledi.

Eresin, "Ağustos itibarıyla ilk defa bu yıl bir önceki yılı geçmiş durumdayız. TÜROB'un verilerine baktığınızda yüzde 76,56 doluluk görüyorsunuz. Bu aslında birebir üyelerimizin tamamından edindiğimiz isimsiz doluluk oranlarının ortalaması. Yani en gerçekçi olan veri." ifadesini kullandı.

Daha çok 5 yıldızlı otellerin verilerini baz alan platform olan STR-COSTAR'ın verilerine göre doluluk oranının yüzde 73,8 olduğunu dile getiren Eresin, "Ocak-ağustos döneminde yüzde 67,01 doluluk oranına ulaşmış vaziyetteyiz. STR'de yüzde 65,12." diye konuştu.

"Dolulukla ilgili sıkıntımız yok ama gelirle ilgili problemimiz var"

Müberra Eresin, İstanbul'da ağustos ayında ortalama otel fiyatının 103,82 avro olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Çok zorlu geçen 7 ayın sonunda ağustosta işler iyi olduğu için 103,82 avroya geldi. Daha çok 5 yıldızlı otellerimizi temsil eden STR raporunda da 139,85 avroya geldi. Geçen sene ocak-ağustos döneminde 103,68 avro olan fiyatlar bu yıl aynı dönemde 97,5 avroya geriledi. Hem sabit giden kurlar hem enflasyonist yapı hem de düşen ortalama oda fiyatı söz konusu. Veriler, son 3 yıldır aslında sonuçların doluluk anlamında çok da değişmediğini gösteriyor. Dönemsel iniş ve çıkışlara rağmen genel olarak ciddi bir sorun yaşamıyoruz dolulukta. Ancak asıl dikkat çekmemiz gereken gelirlerimiz. Artan maliyetler karşısında gelirlerimizin aynı ölçüde gelişmemesi sektörümüzün karlılığı üzerinde baskıyı her geçen yıl daha da artırıyor malesef. Döviz kurlarındaki yatay seyir ile işletme maliyetlerindeki artış arasındaki makas otel işletmelerimizin rekabet gücünü ve karlılığını olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor."

Eresin, gelecek dönemde sadece doluluk oranlarına değil sektörün gelirlerini ve karlılığını artıracak politikalara da odaklanmaları gerektiğinin altını çizerek, "Dolulukla ilgili sıkıntımız yok ama gelirle ilgili problemimiz var. Bunu aşabilmek için de birçok tanıtım faaliyetine katılıyoruz." dedi.

Gelecek dönemde yapacakları tanıtım çalışmalarına değinen Eresin, geçen hafta düzenlenen İstanbul Turizm Fuarı ile ilgili bilgiler verdi.

"Uluslararası organizasyonlarda İstanbul'un payını artırmayı hedefliyoruz"

TÜROB Başkanı Eresin, yakın zamanda düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) ile 2027 İspanya Süper Kupası gibi organizasyonlara değindi. Eresin, İspanya tarafının öncesinde İstanbul'daki birçok otelden fiyat aldığını ve dosyaların hazırlandığını, burada bazı fiyatların abartılı olduğunun kendilerine iletildiğini, TÜROB tarafının da otellerden yeni fiyat teklifleri alarak bunları Kültür ve Turizm Bakanlığına gönderdiğini anlattı.

Formula 1 organizasyonunun da Türkiye'ye döndüğünü ve aynı uygulamayı orası için de yapacaklarını dile getiren Eresin, "TÜROB olarak geçmişte olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin ve İstanbul'un tüm uluslararası organizasyonlarda daha fazla etkin olması ve daha fazla pay alabilmesi için katkı sağlamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"İstanbul'da otel fiyatları dünyayla kıyaslandığında düşük"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de turizmin Türkiye ekonomisi için önemine işaret ederek, sektörün 52-53 sektörü doğrudan etkilediğini, hizmet dış ticaretinde verilen 65 milyar dolarlık artıya büyük katkı sunduğunu ve çok sayıda istihdam sağladığını söyledi.

Turizmi her zaman "ekonominin can damarını besleyen bir sektör" olarak gördüklerini dile getiren Avdagiç, "Bundan dolayı İstanbul'daki doluluk oranları ve birim fiyatlar bizim açımızdan çok önemli." dedi.

Avdagiç, İstanbul'da otel fiyatlarının dünyayla kıyaslandığında düşük olduğunu belirterek, "Ülkemizin turizm gelirini artırmak için bu fiyatların yukarı doğru çekilmesi konusunda ne yapmamız gerektiğiyle ilgili daha fazla kafa yormamız gerektiğini düşünüyoruz. İstanbul'daki 5 yıldızlı otel fiyatına Avrupa'da sıradan bir kasabada 3 yıldızlı bir otelde zor kalabiliyorsunuz. Dolayısıyla o anlamda alabileceğimiz çok ciddi mesafe var." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'un turizme 12 ay katkı sağladığını söyleyen Avdagiç, İTO olarak otelcilerin yaşadığı sorunları yakından takip etmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Avdagiç, otel fiyatlarında son 3-4 yılda yaşanan gerilemeye ilişkin, "Bu kayıpları yönetmek artık kolay değil. Bunlarla başa çıkmak için döviz kuru ile enflasyon arasındaki korelasyonun mutlaka sağlanması gerekiyor. Diğer tarafta İTO olarak biraz daha çok kongre ve fuar pazarlamalarına ve buradaki organizasyonlara ağırlık veriyoruz ve buraya katkı vermeye çalışıyoruz." dedi.

İstanbul Fuar Merkezine 110 bin metrekarelik yeni yapı

Şekib Avdagiç, İstanbul Fuar Merkezinin önünde bulunan ve otopark olarak kullanılan alanda 20 bin metrekarelik yeni bir sergileme alanı inşa ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

"20 bin artı 20 bin olmak üzere toplamda 40 bin metrekare sergileme alanı olacak ama toplam bodrumlarıyla, teknik alanlarıyla ve otoparklarıyla 110 bin metrekarelik bir hall inşa ediyoruz. Burası fuar alanı olarak hizmet edecek ama üst katının şöyle bir özelliği var, 100 metreye 200 metrelik bir hol ve üst katında hem yükseklik itibarıyla 17 metreye bağlanan bir yüksekliği var. Tamamen açık alan. 11 bin 500 kişiye kadar uluslararası kongrelerin, büyük etkinliklerin, sportif etkinliklerin yapılabileceği bir mekan inşa etmiş oluyoruz. 2028'in sonunda veya 2029'un ilk yarısında bitirmenin gayreti içinde olacağız. O tarihten itibaren İstanbul'da artık bir mekanda en az 10 bin kişilik kongre yapma imkanımız olacak."

Avdagiç, İstanbul'un tanıtımı için yürüttükleri faaliyetlere ilişkin bilgi verdi. İstanbul'a nitelikli kongreler getirilmesi için çalışmalar yaptıklarını söyleyen Avdagiç, kongre turizmindeki sıralamada son 8 yılda yaşanan gelişmeleri anlattı.

Kaynak: AA