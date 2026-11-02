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Antalya Alanya'da İngiliz turist otel odasının banyosunda ölü bulundu

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Antalya'nın Alanya ilçesinde İngiliz uyruklu turist otel odasının banyosunda ölü bulundu. Uzun süre dışarı çıkmayınca odaya giren personelin ihbarıyla gelen sağlık ekibi turistin öldüğünü belirledi, cenazesi otopsi için Alanya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde İngiliz uyruklu turist konakladığı otel odasında ölü bulundu.

Türkler Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Hussain Ash'in (27) uzun süre dışarı çıkmaması üzerine otel personeli odasına girdi.

Ash'in banyoda hareketsiz yattığını gören personel, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine otele sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, turistin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Turistin cenazesi, otopsi için Alanya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kaynak: AA
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