Kartalkaya yangınında 78 kişi öldü, AK Partili vekil Güneş Bolu Belediyesini işaret etti

KOMİSYONDA 'KARTALKAYA OTEL YANGINI' TARTIŞMASI

Komisyon görüşmeleri sırasında söz alan AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, muhalefet milletvekillerinin Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin eleştiriler dile getirdiğini hatırlattı ve Meclis Araştırma Komisyonu'nun çalışmalarını anlattı. Güneş şöyle dedi:

"Burada tabii ki Grand Kartal Otel daha önce ruhsat almış. Buranın ek bir yeri için tekrar Bolu Belediyesine başvurmuş. Bolu Belediyesi burada bir sürü eksiklik tespit etmiş ve neticede yangın yönetmeliğine uymadığı için normalde ruhsat verilmemesi gerekirken bu başvuruyu geri çektirmiş ve otelin tamamına değil de sadece bir kısmına o alanda, yeni hizmete girecek alan için yangın yönetmeliğine uyup uymadığını belirttiği bir raporu vererek maalesef ruhsatı verdirmiş. Eğer Bolu Belediyesi bu başvuruyu geri çektirmeseydi ve yangın yönetmeliğindeki eksiklikleri tamamlatsaydı Turizm Bakanlığı ruhsat vermeyecekti."

'EVLADIN YOK MU SENİN?'

Güneş'in sözlerine muhalefet sıralarından tepkiler geldi. Yeni Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, "Ne olmuş? 78 insan ölmüş ya, 34'ü çocuk ya. Ayıp ya, bu kadar aymazlık, bu kadar suratsızlık olur mu ya?" derken, Antalya Milletvekili Cavit Arı ise, "Turizm Bakanı gitmemiş oraya, kamudaki denetim yapması gerekenler gitmemiş; sen 'Bolu Belediyesi' diyorsun, ayıptır ya, yakışmıyor sana" dedi.

AK Partili Güneş bunun üzerine Bolu Belediyesi'nin usulsüzlüğü yerine Turizm ve Kültür Bakanlığı'nın yalnızca eleştirildiğini ifade etti. Karabat tekrar karşılık vererek, "Milletvekilisin sen ya, milletvekili; Bakan savunucusu değilsin. O kendini savunamıyorsa bıraksın orayı; bak, orada. RTÜK'le ilgilenmiyor Bakan, yanında duruyor. Hatip milletvekili, Bakan savunucusu değil; 78 insan ölmüş, 34'ü çocuk be, yazık be. Sen baba değil misin, baba değil misin sen, senin evladın yok mu, evladın yok mu senin? Çocuğunun eli 8 milim yansa ağlarsın ya, ağlarsın ya. Bak orada duruyor Bakan Yardımcısı, buraya bak ya" diye konuştu.

'BİRİLERİNİN ACISI ÜZERİNDEN SİYASET YAPMA'

Milletvekilleri arasında karşılıklı sataşmalar sürerken Güneş, "Kim buna sebep olduysa cezasını çekecek ama Bolu Belediyesi suçluysa o da cezasını çekecek. Birilerinin acısı üzerinden siyaset yapma, onların hepsi bizim kardeşimiz" dedi.

'SAVAŞA RAĞMEN TURİZM SEKTÖRÜNDE POZİTİF SONUÇ VERMEYİ BAŞARDIK'

Ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Ersoy, Türkiye'nin bulunduğu coğrafya da jeopolitik krizlerin yaşandığını belirtti ve ABD, İsrail ve İran arasındaki savaş nedeniyle turizm sektöründe erken rezervasyon iptallerinin yüzde 20'ye ulaştığını söyledi. Bakan Ersoy şöyle konuştu:

"Eskiden bu krizlerle karşılaştığımızda, 'Sezonu kapattık' diyorduk. Mesela, Turizm Geliştirme Ajansıyla sektörü nasıl bağışıklı hale getirebiliyorsunuz? Birkaç tane nokta var geliştirmeniz gereken? 1: Kaynak pazar çeşitliliğine gidiyorsunuz. 2: Ürün çeşitliliğine gidiyorsunuz. 3: Etkili ve yoğun hem PR hem reklam tanıtım potansiyeline sahip olmanız gerekiyor, bunun anlaşmalarını da yapmış olmanız gerekiyor. 4: Ulaşım bağlarını kuvvetli tutmanız gerekiyor. Bunları zaten son 8 yılda atmış olduğumuz adımlarla bu manevraları doğru bir şekilde yönettik. İlk etapta bu iptalleri aldık. Tabii ki bu ikinci çeyrekte savaşın çok yoğun ve sıcak geçtiği ortam sırasında bazı olumsuz veriler yani eksi veriler geldi ama o üç ay içerisinde ileriye dönük rezervasyonlarla ilgili yapmış olduğumuz yoğun tanıtım faaliyetleri bu yüzde 20'lik kaybın çok büyük bir bölümünü geri almamızı sağladı. Yani yüzde 14'lere varan ve şu anda eksi 5.6- 5.5'la kapatıyor gibi özellikle Antalya için söylüyorum. Ancak tüm bunların büyük bir kısmını geri almamızı sağladık. Türkiye genelinde baktığınız zaman ise 1.5- 2 bandında eksiyle kapatacağımızı düşünüyoruz. İstanbul ve diğer illere yaptığımız yoğun tanıtım kampanyaları sayesinde oralarda da savaşa rağmen turizm sektöründe pozitif sonuç vermeyi başardık." 'TÜRKİYE 'ATEŞ ÇEMBERİNİN İÇERİSİNDE İSTİKRAR ADASI OLMAYI BAŞARDI'

Jeopolitik risklerin turizm üzerindeki etkilerini anlatmayı sürdüren Bakan Ersoy şunları söyledi:

"Türkiye, bakın, bunca olumsuzluğa rağmen ateş çemberinin ortasında bir istikrar adası olmayı başardık. Bakın, burada Cumhurbaşkanımızın ve Dışişleri Bakanlığımızın yürüttüğü barışçıl politika ve barışı getirmek için yapmış olduğu çabaların çok büyük artısını gördük, bu kadar olumsuzluğun içinde çok büyük artılar da gördük. Bu, bizim algıyı çevirmemiz konusunda da bize çok destek oldu. Yoğun tanıtım kampanyalarıyla, dışarıdan getirdiğimiz kanaat önderleriyle, dijital medyada çok kuvvetli iletişimle biz yavaş yavaş bu algıyı düzelttik. Düzeltiyorum, yavaş yavaş değil, çok hızlı bir şekilde düzelttik ve üçüncü çeyrek itibarıyla neredeyse başa baş, bazen de çok ufak da olsa üstünde tekrar turist girişlerini sağlamayı başardık ama bitti mi olay? Bakın, hala bitmedi. Bu kadar büyük bir dengesizlik içinde turizm yapıyoruz ki biz, Amerikan seçimleri ne olacak, Amerikan seçimleri sonunda İran vurulacak mı, savaş Suriye'ye, Yemen üzerinden Suriye'ye yansıyacak mı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda nasıl bir gelişme olacak? Bu kadar belirsizlik içinde siz bana diyorsunuz ki, 'Şunu söyledin, şu hedefi nasıl tutturacaksın?' Bakın, biz, tabii ki sektörümüzü ayakta tutmak için, hedeflerimizi yakalamak için elimizden gelen manevraları yapıyoruz, hızlı düzeltmeleri de yapıyoruz. 2026'yı doğru bir şekilde kapatmaya çalışıyorum, 2027'deki olası sürprizleri bir görüp çünkü yolda devamlı bir şey değişiyor, artık devamlılık süresi haftalık olmaya başladı. Yani siz bir hafta sonrasına da bir yorum yapsanız farklı bir şey çıkabilir ama biz ne yapıyoruz? Pazar çeşitlemeleriyle farklı hava trafiklerinden en azından hava trafik çeşitliliğiyle ve ürün çeşitliliğiyle yolcu getirmeye çalışıyoruz ve bunda da gayet başarılı oluruz."

BÜTÇE KABUL EDİLDİ

Bakan Ersoy'un soruları yanıtlamasının ardından Komisyon Başkanı Muş, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ona bağlı kuruluşların 2027 yılı bütçe teklifini okuttu. Oylama sonucunda bütçe komisyonda kabul edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı