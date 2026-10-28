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Manavgat'ta 3 aracın karıştığı kazada otel servisindeki 4 çalışan yaralandı

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Manavgat'ta 3 aracın karıştığı kazada otel servisindeki 4 çalışan yaralandı Haber Videosunu İzle
Manavgat'ta 3 aracın karıştığı kazada otel servisindeki 4 çalışan yaralandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde D-400 kara yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada otel servisinde bulunan 1'i yabancı uyruklu 4 çalışan yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i yabancı uyruklu 4 otel personeli yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametine gitmekte olan Yusuf Ş.'nin kullandığı 07 BNB 358 plakalı damperli kamyon, aynı istikamette seyir halindeyken trafiğin sıkışması nedeniyle yavaşlayan, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobilin tamponuna çarptı. Çarptığı aracı kurtarabilmek için sol tarafa manevra yapan kamyona bu sırada sol şeritte seyir halindeki 07 LOZ 67 plakalı otel servisi arkadan çarptı.

4 otel çalışanı yaralandı

Trafik ışıklarının çalışmadığı sırada meydana gelen kazada otel servisinde bulunan Saadet Ö., Burhan D., Havva S. ve Filipinler vatandaşı Rosalie B. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından kamyonun tamponuna çarptığı otomobilin, durmayarak yoluna devam ettiği öğrenildi. Kaza yapan kamyon trafik ekipleri tarafından yolun tamamen kapanmaması için yoldan kaldırılırken, servis otobüsünün hareket edememesi nedeniyle yolda uzun bir araç kuyrukları oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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