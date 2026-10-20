Muğla'da fuhşa aracılık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

Muğla'da fuhşa aracılık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettiği tespit edilen 4 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin mağdur kadınları otel, pansiyon, apart ve ikametlere götürdüğü belirlendi.
Muğla'da gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğümüz ekiplerince Fuhşa Teşvik, Aracılık Zorlama veya Yer Temin Ettiği tespit edilen şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında mağdur kadınları otel, pansiyon, apart ve ikametlere götürerek Fuhşa Teşvik Aracılık Zorlama veya Yer Temin ettiği tespit edilen A.Ç., C.A.K., E.A. ve D.M. olmak üzere toplamda 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edilen A.Ç., C.A.K., E.A. ve D.M. isimli şüpheli şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi.