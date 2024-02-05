Uzun süredir ciddi bir hastalıkla mücadele eden Celine Dion, Grammy Ödülleri'ne katıldı

Uzun süredir tedavisi olmayan sert kişi sendromu hastalığı ile mücadele eden Kanadalı şarkıcı Celine Dion, Pazar günü düzenlenen 2024 Grammy Ödülleri'ne beklenmedik bir şekilde katılarak herkesi şaşırttı.

55 yaşındaki şarkıcı, sağlık sorunları nedeniyle şarkıcılık kariyerine ara vermiş olmasına rağmen, en büyük oğlu Rene-Charles Angelil'in (23) desteğiyle sahneye çıkarak Ayın Albümü ödülünü Ameirkalı şarkıcı Taylor Swift'e verdi. Dion, sahneye çıkarken duygusal bir an yaşayarak, "Teşekkür ederim, hepinizi seviyorum! Gerçekten burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Grammy Ödülleri'nde bulunanlar, müziğin hayatlarımıza ve dünya genelinde insanlara getirdiği büyük sevgi ve mutluluğu asla göz ardı etmemeli" dedi.

"27 yıl önce Diana Ross ve Sting tarafından bana sunulan Grammy Ödülü'nü sizlere sunmanın gururunu yaşıyorum. İşte yılın albümü için olağanüstü adaylar." diyerek ödülü açıkladı ve Swift'in Midnights adlı albümünün bu ödülü dördüncü kez kazandığını belirtti.

Celine, sahneye terracotta renkli bir kaban ve gösterişli takılarla çıkarken dikkat çekici görünüyordu. Yıldızın kariyerine devam etme mücadelesi, "I Am: Celine Dion" adlı yeni belgeselde anlatılacak. 2022 Aralık'ta, sert kişi sendromu teşhisi konulduğunu açıklayan sanatçı, bu nadir bozukluğun kaslarda seğirme ve sertleşme arasında değişim yaratması nedeniyle performanslara ara vereceğini belirtmişti.