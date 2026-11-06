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Beşiktaş'ta yenilgiye rağmen gecenin tek güzel haberi: Orkun Kökçü

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Beşiktaş'ta yenilgiye rağmen gecenin tek güzel haberi: Orkun Kökçü
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Celtic'e yenilen Beşiktaş'ta 21 gün sonra sahalara dönen Orkun Kökçü, 86. dakikada uzaktan attığı şık golle skoru 2-2 yaptı. Siyah-beyazlılarda Orkun'un golle geri dönmesi mağlubiyete rağmen bir nebze moral oldu.

  • Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Celtic'e deplasmanda 3-2 yenilerek lig aşamasındaki ilk mağlubiyetini aldı.
  • 15 Ekim'de Hoffenheim maçında sakatlanan Orkun Kökçü, 21 günlük aranın ardından 76. dakikada oyuna girerek formasına kavuştu.
  • Orkun Kökçü, 86. dakikada uzaktan attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İskoçya'nın Celtic takımına konuk olan Beşiktaş, rakibine 3-2 yenilerek lig aşamasındaki ilk mağlubiyetini aldı.

ORKUN 21 GÜN SONRA SAHADA

15 Ekim'de Hoffenheim ile oynanan UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında sakatlanan Orkun Kökçü, 21 günlük aranın ardından formasına kavuştu.

MUHTEŞEM BİR GOLLE GERİ DÖNDÜ

76. dakikada Salih Özcan'ın yerine oyuna giren Orkun Kökçü, 86. dakikada uzaktan attığı şık golle skoru 2-2'ye getirdi. Sol kanatta Poku, pasını ceza sahasının gerisindeki Orkun Kökçü'ye çıkardı. Orkun'un uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta, top kalecinin sağından direk dibinden filelerle buluştu. Siyah-beyazlılarda Orkun'un golle geri dönmesi mağlubiyete rağmen bir nebze moral oldu.

FORMA GİYEMEDİĞİ MAÇLAR VE SONUÇLAR

Ligde Trabzonspor, Başakşehir ve Kasımpaşa maçlarında takımından ayrı kalan Orkun, Avrupa'da da Crystal Palace müsabakasında görev yapamadı. Beşiktaş bu süreçte Trabzonspor'a yenilirken Crystal Palace ve Kasımpaşa'yla berabere kaldı. Başakşehir karşılaşmasından ise galibiyetle ayrıldı.

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