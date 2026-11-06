İtalyan şefin ananas inadı işinden etti

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Avustralya'nın Queensland eyaletine bağlı Brisbane kentinde yaşanan olay, İtalyan mutfağının en tartışmalı konularından biri olan ananaslı pizzayı yeniden gündeme taşıdı. Bir restoranda çalışan İtalyan şef Davide Tamburella, pizzaya ananas eklemenin kendi kültürüne hakaret olduğunu savunarak müşterilerin taleplerini yerine getirmeyi reddetti. Tamburella'nın son dört yıl içerisinde üç kez pizzaya ananas koymayı reddettiği ortaya çıktı.

"KÜLTÜRÜME HAKARET" DİYEREK REDDETTİ

BBC'nin haberine göre Tamburella, restoranda düzenlenen bir etkinlik sırasında müşterilere jambonlu ve ananaslı pizza hazırlamayı reddetti. İtalyan şef, işverenin verdiği talimatların kendi kültürüne aykırı ve hakaret niteliğinde olması durumunda bu talimatlara uymak zorunda olmadığını savundu.

Tamburella'nın daha önce patronundan, İtalyanlar için pizzaya ananas koymamanın ne kadar önemli olduğunu araştırmasını istediği de mahkeme kayıtlarına yansıdı.

RESTORAN YÖNETİMİ İŞİNE SON VERDİ

İtalyan şef, Mayıs 2026'da restoran yönetimiyle yaptığı görüşmeden yaklaşık iki hafta sonra işten çıkarıldı. Yönetimin yalnızca ananaslı pizza konusundan değil, Tamburella'nın iş yerindeki davranışlarından da şikayetçi olduğu belirtildi.

Şefin çalışma arkadaşlarıyla iletişim biçimi, küfürlü konuşmaları ve iş yerinde yaşadığı öfke patlamaları da işten çıkarılma sürecinde gündeme gelen diğer sorunlar arasında yer aldı.

ÖFKELENİP ELİNİ KIRDIĞI ORTAYA ÇIKTI

İncelenen kayıtlara göre Tamburella, Nisan 2026'da iş yerinde metal bir korkuluğa vurdu ve sağ elindeki bazı kemikleri kırdı. Olayın ardından restoran yönetimiyle arasındaki sorunların devam ettiği belirtildi.

Tamburella'nın o dönemde, kalıcı oturum iznine giden süreçte işvereninin kendisine vize sponsorluğu yapmasını beklediği öğrenildi. Ancak restoran yönetimi, şefin işine son verdikten sonra sponsorluk sürecini de durdurdu.

HAKSIZ YERE KOVULDUĞUNU SAVUNDU, DAVAYI KAYBETTİ

İşten çıkarılmasının haksız olduğunu savunan Tamburella, Avustralya Adil Çalışma Komisyonuna başvurdu. Ancak komisyonun 3 Kasım'da yayımladığı karara göre, başvurunun yasal süre geçtikten sonra yapılması nedeniyle şefin talebi reddedildi. Böylece Tamburella, haksız fesih iddiasına ilişkin başvurusunu kaybetti.

Öte yandan olayın yaşandığı Queensland eyaletinin, Avustralya'da ticari amaçla yetiştirilen ananasların tamamının üretildiği bölge olması dikkat çekti.

BAŞKA BİR RESTORANDA ÇALIŞMAYA BAŞLADI

İşinden ayrıldıktan sonra yeni bir başlangıç yapan Tamburella'nın, Brisbane kentindeki başka bir restoranda çalışmaya başladığı öğrenildi.