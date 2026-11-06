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Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar

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Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar
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Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya hakkında verilen tutuklama talebi, AK Parti kulislerinde ve siyaset gündeminde yankı uyandırdı. Sevk işleminin ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek başta olmak üzere AK Parti'nin üst düzey isimlerinden art arda açıklamalar geldi.

  • Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının fon soruşturması kapsamında "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma" ve "Sermaye Piyasası Kanunu'na Muhalefet" suçlamalarıyla tutuklanması talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.
  • Aynı soruşturmada Kaya'nın eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında adli kontrol talep edildi.
  • Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar ve Genel Sekreter Eyyüp Kadir İnan, tutuklama talebinin ardından sosyal medya üzerinden adalet ve hukuka güven vurgulu açıklamalar yaptı.

Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın fon soruşturması kapsamında tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edilmesinin ardından AK Parti cephesinden dikkat çeken mesajlar geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar ve Genel Sekreter Eyyüp Kadir İnan, yaptıkları açıklamalarda adalet, hukuka güven ve partinin duruşuna vurgu yaptı.

TUTUKLANMA TALEBİNİN ARDINDAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanması talep edildi. Gelişmenin ardından iktidar cephesinden gelen açıklamalar da gündeme taşındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in paylaşımı dikkat çekerken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar ve Genel Sekreter Eyüp Kadir İnan da sosyal medya hesaplarından mesaj verdi.

AKIN GÜRLEK: “YANLIŞ YAPANLA VEDALAŞIR, YOLUMUZA DEVAM EDERİZ”

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaptığı paylaşımda partinin yenilenerek yoluna devam edeceğini belirten ifadeler kullandı.

Gürlek açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Biz, tazelenerek ilerleriz! Biz, her dem yeniden doğarız. Biz, yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz.”

FARUK ACAR: “HUKUKA GÜVENİMİZ TAM”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar da açıklamasında Cumhurbaşkanı'nın duruşuna destek ve adaletin tecellisine duyulan güven mesajı verdi.

Acar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşuna desteğimiz, hukuka güvenimiz ve adaletin tecellisine olan inancımız tamdır.”

EYYÜP KADİR İNAN'DAN “GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ” MESAJI

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ise açıklamasında partiye yönelik eleştirilere tepki gösterdi. İnan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Kendi hırslarına yenilip gerçeğe sağır olanlar bilsin ki adı gibi 'AK' olan partimize attığınız çamurlar teker teker sadece kendi ellerinizde kalacak.

Güneş balçıkla sıvanmaz.”

KAYA TUTUKLAMA TALEBİYLE HÂKİMLİĞE SEVK EDİLMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya, “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma” ve “Sermaye Piyasası Kanunu'na Muhalefet” suçlamalarıyla tutuklanması talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edilmişti. Aynı soruşturmada Kaya'nın eşi İlyas Kaya ile eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında ise adli kontrol talep edilmişti.

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Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Okurların en beğendiği yorum
7 İphone:ailemde akp Li olanlarla bile selamlaşmıyorum cenazelerine bile gitmem bi sofrada yemek yemem
Tüm yorumlar (12)
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Yorumlar (12)

Haber Yorumları7 İphone:★ Okurların en beğendiği

ailemde akp Li olanlarla bile selamlaşmıyorum cenazelerine bile gitmem bi sofrada yemek yemem

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme9
Haber YorumlarıM. Kartal:

Bir komedi de burada oynan mış... ??????

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme3
Haber YorumlarıAykut Kalkan:

bunlara inananın hem aklindan hem müslumanligindan süphe duyarim

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
Haber YorumlarıAbuzer Yavuz:

FATMA BETÜL KURBANLIK LAZIMDI O OLDU İYİ OLDU Bİ NEBZE PARTİ İTİBARI YERİNE GELDİ

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme5
Haber YorumlarıOĞUZ İÇEN :

İtibar mı, pudra şekerini fazla kaçırdın galiba, bide gulutensiz beslenmeyi dene, göreceksin yakın zamanda etkisini gösterecek

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıHüseyin Bay:

İşte şimdi adaletten bahsedebilirim

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme4
Haber YorumlarıOĞUZ İÇEN :

Göz boyama, eşi ve eski SPK başkanı adli kontrol ile serbest kaldı, Fatma Betül Sayan Kaya gibi onlarda yüklü miktar fona para yatırıp çekmiş

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
Haber YorumlarıSercan Değirmenci:

samimiyet hiç yok

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0

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