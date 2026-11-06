Vincenzo Italiano: 3 puanı çöpe attık, çok sinirliyim

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İskoçya temsilcisi Celtic'e 3-2 yenildi. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

"3 PUANI ÇÖPE ATTIK''

Üzüntüsünü ve sinirini ifade eden Vincenzo Italiano, "Gerçekten çok ekşi bir gece oldu, gerçekten çok üzgünüm ve sinirliyim. Şu anda hayal kırıklığına uğramış hissediyorum. Çok önemli puanları çöpe attığımızı düşünüyorum. Eskisi gibi daha dikkatli olmalıyız. Fazla pozisyon veriyoruz, hata yapıyoruz. Gerçekten iyi oynadık, sadece daha dikkatli olmalıydık çünkü gerçekten 3 puanı çöpe attık." dedi.

"BU KADAR KOLAY HEDİYE EDİLMEZ"

Hatalara dikkat çeken İtalyan hoca, oyuncularını suçlamak istemediğini söyleyerek "Parmak görmek istemiyorum, kimseyi suçlamak istemiyorum. İlk başta daha serttik, daha dikkatliydik ve tehlikeleri çok önceden sezdik. Tabii ki pozisyon vereceksiniz ama bu kadar kolay hediye edilmez!" ifadelerini kullandı.

"ÇOK SİNİRLİYİM"

Sözlerine devam eden Italiano, "Oyuncular iyi performans gösterdi ama 3 gol yedik ve 3 golle puanları çöpe attık. Bundan dolayı çok sinirliyim." şeklinde konuştu.