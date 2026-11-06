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"Fon soruşturması" kapsamında şüpheli sıfatıyla yeniden ifadeye çağırılan ve savcılıktaki işlemlerinin ardından "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "örgüt üyeliği" suçlamaları ile mahkemeye sevk edilen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı.

SAVCILIKTAKİ İŞLEMLERİ 9 SAAT SÜRDÜ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla yeniden ifadeleri alınan Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül'ün savcılıktaki işlemleri yaklaşık 9 saat sürdü.

İfadelerin tamamlanmasının ardından savcılık, Fatma Betül Sayan Kaya'yı "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlamalarıyla tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül hakkında ise "imza yükümlülüğü" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanması talep edildi.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA TUTUKLANDI

Şüphelilerin sorgularını tamamlayan nöbetçi sulh ceza hakimliği, savcılığın taleplerine uyarak Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına karar verdi. İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül’ün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmedildi.

SAVCILIĞIN SEVK YAZISINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY: HİSSELERİNİ TASFİYE KARARINDAN BİR GÜN ÖNCE DEVRETTİ

Savcılığın nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısında, Özata Denizcilik San. ve Tic. AŞ isimli şirket hissesindeki işlem verileri ve bulgular neticesinde, şüpheli Kaya'nın kamuya açıklanmamış ve sermaye piyasası aracının fiyatını, değerini veya yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgilere sahip olduğu yönünde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından rapor düzenlendiği belirtildi.

Söz konusu SPK raporunda, Kaya’nın Özata Denizcilik (OZATD) hisseleriyle ilgili kamuoyuna duyurulmamış ve yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek bilgilere erişimi olduğu yönünde değerlendirmeler bulunduğu aktarıldı. Savcılık ayrıca Tera Grubu bünyesindeki şirket ve fonların söz konusu hisselerde yüksek miktarlı alım işlemleri yaptığını belirtti.

Kaya’nın Tera Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile görüştüğü, grup yöneticilerinden Erdin Özel ile de geçmişe uzanan bir tanışıklığının bulunduğu sevk yazısında yer aldı. Özellikle OZATD hisselerine yatırım yapılan dönemde Kaya ile Erdin Özel arasındaki görüşmelerin sıklaştığı ifade edildi. Kaya’nın Tera Grubu bünyesinde yatırım hesabı açtığı bilgisi de işlem kayıtları ve ifadelerle desteklenen tespitler arasında gösterildi.

Savcılığın üzerinde durduğu bir diğer konu, hisse devrinin gerçekleştiği tarih oldu. Sevk yazısına göre Kaya, OZATD hisselerini Nisan 2026’da satın aldı. Hisselerini ise 16 Eylül 2026’da devretti. Bu işlemin, SPK’nın fonların tasfiyesine ilişkin 17 Eylül 2026 tarihli kararından yalnızca bir gün önce yapılmış olması soruşturma dosyasındaki önemli ayrıntılardan biri olarak kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın yaklaşık 2 milyar liralık haksız kazanç elde ettikleri iddia edilmişti.

Soruşturmanın gündeme gelmesinin ardından Kaya çifti, ekim ayında savcılıkta ifade verirken SPK tarafından da işlemlerine ilişkin denetim başlatılmıştı.

Aynı soruşturma kapsamında eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül de 30 Eylül'de şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı.

KAYA ÇİFTİ İLK İFADELERİNDE NE DEMİŞTİ?

Savcılıkta ayrı ayrı ifade veren Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya'ya, Özata Denizcilik hisselerinde gerçekleştirdikleri alım satım işlemleri ve elde ettikleri kazançlar sorulmuştu.

İlyas Kaya, Nisan 2026'da yaklaşık 150 bin lot Özata Denizcilik hissesi satın aldığını, hisselerin bir bölümünü ağustosta, kalanını ise eylülde sattığını belirtmişti. Satıştan elde ettiği paranın bir kısmını Halk Yatırım ve Tera Yatırım aracılığıyla kısa süreli olarak yatırım fonlarında değerlendirdiğini söyleyen Kaya, işlemlerinin mevzuata uygun olduğunu ve herhangi bir manipülasyon yapmadığını savunmuştu.

Yatırım kararlarında kimseden özel bilgi veya yönlendirme almadığını belirten İlyas Kaya, soruşturmanın kamuoyuna yansımasının ardından vicdani rahatsızlık duyduğunu ve elde ettiği kazancı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından bildirilen hesaba aktardığını ifade etmişti.

Fatma Betül Sayan Kaya ise aynı dönemde yaklaşık 250 bin lot hisse satın aldığını, hisselerini ağustos ve eylül aylarında sattığını anlatmıştı. Satıştan elde ettiği parayı kısa süre yatırım fonunda değerlendirdikten sonra TMSF hesabına gönderdiğini belirten Kaya, kendisine herhangi bir özel bilgi verilmediğini savunarak suçlamaları reddetmişti.

ESKİ SPK BAŞKANI HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ İSTENMİŞTİ

Soruşturmanın bir diğer şüphelisi ise 18 Nisan 2022 ile 18 Nisan 2026 tarihleri arasında SPK Başkanlığı yapan İbrahim Ömer Gönül olmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gönül hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığına başvurmuştu.

Savcılık ifadesinde bir hissedeki bin katlık yükselişin SPK'nın gözünden kaçıp kaçamayacağı sorulan Gönül, görev yaptığı dönemde gerekli denetimleri gerçekleştirdiklerini savunmuştu. Gönül, "Biz kendi dönemimizde gereken denetimleri yaptık. Adı geçen fonlardan bazılarına para cezası da kestik. Bizim başlattığımız bazı soruşturmalar da bizden sonraki yönetim tarafından tamamlandı, bültenlere de geçti" demişti.

SPK'nın gözetim birimlerinin hisse hareketlerini günlük olarak takip ettiğini belirten Gönül, manipülasyon şüphesi bulunan işlemlerin incelendiğini ve gerekli durumlarda soruşturma başlatıldığını ifade etmişti.

SPK Başkanlığının ardından Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanlığı görevini yürüten Gönül, 19 Ekim'de bu görevden alınmıştı.

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Kaynak: Haberler.com