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Tutuklama istenen Fatma Betül Sayan Kaya’nın sevk yazısında dikkat çeken ayrıntılar

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Tutuklama istenen Fatma Betül Sayan Kaya’nın sevk yazısında dikkat çeken ayrıntılar
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Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın da adının geçtiği fon soruşturmasında, tutuklama talebine dayanak gösterilen ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Savcılığın sevk yazısında, Özata Denizcilik hisselerindeki alım-satım işlemlerinden Tera Grubu yöneticileriyle kurulan temaslara kadar uzanan bir dizi tespit sıralandı. Özellikle hisselerin SPK’nın tasfiye kararından bir gün önce devredilmesi ve bedelinin aynı gün ödenmesi dikkat çekti.

  • Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma" ve "Sermaye Piyasası Kanunu'na Muhalefet" suçlamalarıyla tutuklanması talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.
  • Sevk yazısına göre Kaya, Nisan 2026'da satın aldığı Özata Denizcilik (OZATD) hisselerini, SPK'nın fonların tasfiyesine ilişkin 17 Eylül 2026 tarihli kararından bir gün önce, 16 Eylül 2026'da devretti.
  • Hisseler borsada satılmak yerine virman yoluyla Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye aktarıldı ve bedeli, T+2 takas süresi beklenmeden devir günü Kaya'nın hesabına yatırıldı.

Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya hakkında hazırlanan tutuklamaya sevk yazısında, Özata Denizcilik hisseleriyle ilgili işlemler, Tera Grubu yöneticileriyle temasları ve hisse devrinin zamanlaması öne çıktı. Savcılık, Kaya’nın kamuya açıklanmamış bilgilere sahip olduğu ve tasfiye kararını önceden bildiği yönünde değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma” ve “Sermaye Piyasası Kanunu’na Muhalefet” suçlamalarıyla tutuklanması talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Sevk yazısında, Kaya’nın Özata Denizcilik hisseleri üzerinden gerçekleştirdiği işlemlere ve Tera Grubu ile ilişkilerine dair dikkat çeken iddialar sıralandı.

SPK RAPORUNDA OZATD HİSSELERİNE İLİŞKİN TESPİTLER

Gazeteci Emrullah Erdinç'in verdiği bilgiye göre, sevk yazısında dayanak gösterilen Sermaye Piyasası Kurulu raporunda, Kaya’nın Özata Denizcilik (OZATD) hisseleriyle ilgili kamuoyuna duyurulmamış ve yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek bilgilere erişimi olduğu yönünde değerlendirmeler bulunduğu aktarıldı.

Savcılık ayrıca Tera Grubu bünyesindeki şirket ve fonların söz konusu hisselerde yüksek miktarlı alım işlemleri yaptığını belirtti.

TERA YÖNETİCİLERİYLE TEMASLARI DOSYAYA GİRDİ

Kaya’nın Tera Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile görüştüğü, grup yöneticilerinden Erdin Özel ile de geçmişe uzanan bir tanışıklığının bulunduğu sevk yazısında yer aldı.

Özellikle OZATD hisselerine yatırım yapılan dönemde Kaya ile Erdin Özel arasındaki görüşmelerin sıklaştığı ifade edildi. Kaya’nın Tera Grubu bünyesinde yatırım hesabı açtığı bilgisi de işlem kayıtları ve ifadelerle desteklenen tespitler arasında gösterildi.

HİSSELERİNİ TASFİYE KARARINDAN BİR GÜN ÖNCE DEVRETTİ

Savcılığın üzerinde durduğu bir diğer konu, hisse devrinin gerçekleştiği tarih oldu. Sevk yazısına göre Kaya, OZATD hisselerini Nisan 2026’da satın aldı. Hisselerini ise 16 Eylül 2026’da devretti.

Bu işlemin, SPK’nın fonların tasfiyesine ilişkin 17 Eylül 2026 tarihli kararından yalnızca bir gün önce yapılmış olması soruşturma dosyasındaki önemli ayrıntılardan biri olarak kaydedildi.

TAKAS SÜRESİ BEKLENMEDİ, ÖDEME AYNI GÜN YAPILDI

Sevk yazısında hisse devrinin yöntemi ve ödeme tarihi de ayrıca ele alındı. Normal şartlarda borsada gerçekleştirilen hisse satışlarında T+2 takas süresi uygulanırken, Kaya’nın hisselerinin borsada satılmadığı, virman yoluyla Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye aktarıldığı belirtildi.

Savcılık, hisse bedelinin devir işleminin gerçekleştiği 16 Eylül günü Kaya’nın hesabına yatırıldığına dikkat çekti. Böylece olağan takas sürecinin dışında gerçekleştiği belirtilen işlem, sevk yazısındaki dikkat çekici başlıklardan biri oldu.

SAVCILIKTAN ÖNCEDEN BİLGİ SAHİBİ OLDUĞU DEĞERLENDİRMESİ

Savcılık, Kaya’nın daha önce borsa yatırımı yapmamış olmasına rağmen yüksek tutarlı işlemlere girişmesini, Tera Grubu yöneticileriyle görüşmelerini ve hisselerini tasfiye kararından bir gün önce devretmesini birlikte değerlendirdi.

Bu bulgular üzerinden sevk yazısında, Kaya’nın hisse fiyatlarını etkileyebilecek gelişmeler ile tasfiye kararı hakkında önceden bilgi sahibi olduğu yönünde değerlendirmeye yer verildi.

TUTUKLAMA TALEBİNİN GEREKÇELERİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyada kuvvetli suç şüphesini desteklediğini belirttiği olgular bulunduğunu savundu. Savcılık ayrıca kaçma ve delilleri karartma ihtimaline dikkat çekerek adli kontrol tedbirlerinin yeterli olmayacağını öne sürdü ve Kaya’nın tutuklanmasını talep etti.

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Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Okurların en beğendiği yorum
MimoCoiffeur Ve Aysegül Zeycan:Luten yetkililer gerekeni yapin tutuklayin sayin Cumhurbaskanim guven yine gelsin Türkiye mize suclular ceksin cezasini
Tüm yorumlar (5)
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
Haberler.com
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıyunus deniz:

geç gelen adaletten konforlu bir hapishane beklenir..

Yorum Beğen3
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Haber YorumlarıMimoCoiffeur Ve Aysegül Zeycan:★ Okurların en beğendiği

Luten yetkililer gerekeni yapin tutuklayin sayin Cumhurbaskanim guven yine gelsin Türkiye mize suclular ceksin cezasini

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıhamdiozufacik:

kim görevini kötüye kullanıyorsa cezasını çekmeli

Yorum Beğen2
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Haber Yorumlarıgurkanh328:

editör senin sorduğun soruya ne demek haklı miydi tutuklandı mi hayır tutuklanacak mi hayır

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Haber YorumlarıÇetin Özcan:

Bişey olmaz. Olan zarara uğratılan küçük yatırımcıya oldu. Yola devam.

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