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Eski Bakan'ın eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül adli kontrolle serbest bırakıldı

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Eski Bakan'ın eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül adli kontrolle serbest bırakıldı
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Sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül ile eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi İlyas Kaya, yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı. İki isim, soruşturma kapsamında ikinci kez şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne gelmişti.

  • Fon soruştması kapsamında eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ve İlyas Kaya, İstanbul Adliyesi'nde yeniden ifade verdikten sonra tutuklanmayarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
  • İbrahim Ömer Gönül hakkında imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.
  • Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi İlyas Kaya hakkında da yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü tedbirleri uygulandı.

Fon soruşturmasında eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ve İlyas Kaya hakkında karar çıktı. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde yeniden ifadeleri alınan iki isim, hakimlik kararıyla serbest bırakıldı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakimlik, eski SPK Başkanı Gönül hakkında imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski SPK Başkanı Gönül, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrıldı. 

ESKİ BAKAN'IN EŞİ HAKKINDA DA KARAR VERİLDİ 

Soruşturma kapsamında hakimliğe sevk edilen eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi İlyas Kaya hakkında da aynı yönde karar verildi. İlyas Kaya, "yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza" şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı. Böylece soruşturmada yeniden ifadeleri alınan iki isim hakkında tutuklama kararı verilmedi. Ancak adli kontrol tedbirleri nedeniyle haklarındaki hukuki süreç devam ediyor.

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Kaynak: Haberler.com
Okurların en beğendiği yorum
fatih topaktaş:başka ne bekliyordunuz adaletin olmadığı bir ülkede adalet beklemek ahmakların işi
Tüm yorumlar (33)
Bu haber 63 sitede yayınlandı.
Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi İlyas Kaya için adli kontrol talebi

Eski Bakan'ın eşi İlyas Kaya için adli kontrol talebi
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Yorumlar (33)

Haber Yorumlarıfatih topaktaş:★ Okurların en beğendiği

başka ne bekliyordunuz adaletin olmadığı bir ülkede adalet beklemek ahmakların işi

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme11
Haber YorumlarıEngin GÜL:

yaşadığın ülkeyi beğenmiyorsan yol orda fatih

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme55
Haber Yorumlarıyilmaz yilmaz:

Şaşirdikmì hayir

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
Haber Yorumlarıhakinen6321:

engin asıl senin gibiler defolsa gitse bu ülkeden harika olacak

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme2
Haber YorumlarıGüven Önemli:

engin gül adlı kişi sen hangi hakla begenmiyene yol gösteriyorsun,hangi yola hizmet ediyorsun

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıCengizhan Karaca:

Engin ülke bananında bizim mi haberimiz yok.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
Haber Yorumlarıwbzk277r6f:

tutuklansa şaşırırdı Tüm Türkiye…

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Aras:İlk yorumu

Zaten farklı bişey beklenmiyordu.Adalet bir gün herkese lazım olacak!!!

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme4
Haber YorumlarıMahmut Erdem:

işte adletin tin dediği nokta

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme5
Haber YorumlarıSami UYAROĞLU:

cezaevine gitmeliler

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme3

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