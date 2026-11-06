Mekke Anlaşması TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

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TBMM'de Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ı ilgilendiren önemli bir kanun teklifi kabul edildi. Ortak savunmaya yönelik Mekke Anlaşmasının onaylanmasını uygun bulan teklif, Genel Kuruldan geçti.

MEKKE ANLAŞMASI TBMM GENEL KURULUNDA KABUL EDİLDİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda, " Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Arasında Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi" kabul edildi. Üç ülke arasında ortak savunma alanındaki iş birliğini konu alan anlaşma, Meclisteki yasama sürecinin önemli aşamalarından birini geride bıraktı. Kanun teklifinin kabul edilmesiyle birlikte Türkiye'nin Pakistan ve Suudi Arabistan ile savunma alanındaki ilişkilerine yönelik yeni bir hukuki adım atılmış oldu.

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