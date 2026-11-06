Mekke Anlaşması TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Mekke Anlaşması TBMM Genel Kurulunda kabul edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında ortak savunma iş birliğini konu alan Mekke Anlaşması için TBMM'de önemli bir adım atıldı. Üç ülke arasındaki anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kararla birlikte Türkiye'nin Pakistan ve Suudi Arabistan ile savunma alanındaki iş birliğine ilişkin anlaşmanın onay sürecinde önemli bir aşama tamamlandı.
TBMM'de Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ı ilgilendiren önemli bir kanun teklifi kabul edildi. Ortak savunmaya yönelik Mekke Anlaşmasının onaylanmasını uygun bulan teklif, Genel Kuruldan geçti.
MEKKE ANLAŞMASI TBMM GENEL KURULUNDA KABUL EDİLDİ
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda, " Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Arasında Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi" kabul edildi. Üç ülke arasında ortak savunma alanındaki iş birliğini konu alan anlaşma, Meclisteki yasama sürecinin önemli aşamalarından birini geride bıraktı. Kanun teklifinin kabul edilmesiyle birlikte Türkiye'nin Pakistan ve Suudi Arabistan ile savunma alanındaki ilişkilerine yönelik yeni bir hukuki adım atılmış oldu.
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