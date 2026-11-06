Saniyeler içinde küle döndü! 'Ölümün de hayırlısı' dedirten olay

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Çin'de yüksek gerilim hattına uzun bir sırıkla dokunan adam, yaşanan şiddetli patlamanın ardından yanarak hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Kaynak: Haberler.com