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Saniyeler içinde küle döndü! "Ölümün de hayırlısı" dedirten olay

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Saniyeler içinde küle döndü! 'Ölümün de hayırlısı' dedirten olay Haber Videosunu İzle
Saniyeler içinde küle döndü! 'Ölümün de hayırlısı' dedirten olay
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Çin'de yüksek gerilim hattına uzun bir sırıkla temas ettiren bir kişi, saniyeler içinde meydana gelen şiddetli patlama ve patlamanın ardından çıkan yangında hayatını kaybetti.

Çin'de yüksek gerilim hattına uzun bir sırıkla dokunan adam, yaşanan şiddetli patlamanın ardından yanarak hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. 

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Habere bak . Ölümün hayırlısı mı olur...

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Haber YorumlarıAhmet Dabanlı:

Kader de

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