Saniyeler içinde küle döndü! 'Ölümün de hayırlısı' dedirten olay

Saniyeler içinde küle döndü! "Ölümün de hayırlısı" dedirten olayGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çin'de yüksek gerilim hattına uzun bir sırıkla temas ettiren bir kişi, saniyeler içinde meydana gelen şiddetli patlama ve patlamanın ardından çıkan yangında hayatını kaybetti.
Çin'de yüksek gerilim hattına uzun bir sırıkla dokunan adam, yaşanan şiddetli patlamanın ardından yanarak hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
Kaynak: Haberler.com