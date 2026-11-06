Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kevin Durant'ten Alperen Şengün'e övgü dolu sözler

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kevin Durant'ten Alperen Şengün'e övgü dolu sözler
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Houston Rockets forması giyen ABD'li efsane basketbolcu Kevin Durant, takım arkadaşı Alperen Şengün hakkında konuşarak övgü dolu ifadeler kullandı. Alperen'in kalitesinden bahseden Durant, Ben buraya geldiğimden beri iki kez All-Star oldu. Artık ona eşitim gibi bakıyorum. Bu yüzden sahaya çıkıp harika oynamasını bekliyorum. Ona güveniyorum. Sahada ne yaptığını biliyor'' yorumunda bulundu.

NBA’in efsanevi yıldızlarından Kevin Durant, Houston Rockets’taki takım arkadaşı milli basketbolcumuz Alperen Şengün hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Genç yıldızın gösterdiği performanstan ve kaliteden övgüyle bahseden Durant, Alperen’e olan güvenini vurguladı.

''İKİ KEZ ALL-STAR OLDU''

Alperen Şengün’ün kısa sürede yakaladığı başarı grafiğine dikkat çeken ABD'li süper yıldız, "Alperen harika bir kaliteye sahip. Ben buraya geldiğimden beri iki kez All- Star oldu. Artık ona eşitim gibi bakıyorum. Bu yüzden sahaya çıkıp harika oynamasını bekliyorum." dedi. 

"SAHADA NE YAPTIĞINI BİLİYOR''

Takım içindeki liderlik ve sorumluluk paylaşımına da değinen Kevin Durant, 24 yaşındaki milli pivota sahada tamamen güvendiğini belirterek, "Ona güveniyorum. Sahada ne yaptığını çok iyi biliyor ve oyuna etkisi inanılmaz seviyede." şeklinde konuştu. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Ronaldo'nun başını yiyen Jesus sessizliğini bozdu

Ronaldo'nun başını yiyen Jesus sessizliğini bozdu
Barcelona, Raphinha'nın sözleşmesini uzattı

Ve sonunda beklenen imzayı attı!
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Afyonkarahisar'daki katliamda acı detaylar! 8 kişinin yakınları hastane önünde gözyaşlarına boğuldu12

Katliamı duyanlar hastaneye akın etti: Feryatları yürek dağladı

Güne damga vuran iddia! Emre Belözoğlu göreve gelir gelmez Zeki Murat Göle ile yollar ayrıldı

Göreve gelir gelmez Fenerbahçe'de olay ayrılık
Batrakov'a inanılmaz bir zam! Yeni maaşı çok konuşulur

Batrakov'a inanılmaz bir zam! Yeni maaşı çok konuşulur
Arda Güler'e bomba talip! 150 milyon Euro'yu bir çırpıda verecekler

Arda Güler'e bomba talip! 150 milyon Euro'yu bir çırpıda verecekler
Fenerbahçeli voleybolcu Arina Fedorovtseva gönlünü Galatasaray'ın yıldızına kaptırdı

Fenerbahçeli Arina Fedorovtseva gönlünü G.Saray'ın yıldızına kaptırdı
AK Partili Şamil Tayyar, Yeni Partili ismin pavyon mesajını ifşa etti15

Mesaj tam bomba! Yeni Partili ismin pavyon sözlerini ifşa etti
2027'yi işaret etmiş! Baba Vanga'nın altın için öyle bir kehaneti var ki...32

2027'yi işaret etmiş! Baba Vanga'nın altın için öyle bir kehaneti var ki...