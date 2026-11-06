Kevin Durant'ten Alperen Şengün'e övgü dolu sözler

NBA’in efsanevi yıldızlarından Kevin Durant, Houston Rockets’taki takım arkadaşı milli basketbolcumuz Alperen Şengün hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Genç yıldızın gösterdiği performanstan ve kaliteden övgüyle bahseden Durant, Alperen’e olan güvenini vurguladı.

''İKİ KEZ ALL-STAR OLDU''

Alperen Şengün’ün kısa sürede yakaladığı başarı grafiğine dikkat çeken ABD'li süper yıldız, "Alperen harika bir kaliteye sahip. Ben buraya geldiğimden beri iki kez All- Star oldu. Artık ona eşitim gibi bakıyorum. Bu yüzden sahaya çıkıp harika oynamasını bekliyorum." dedi.

"SAHADA NE YAPTIĞINI BİLİYOR''

Takım içindeki liderlik ve sorumluluk paylaşımına da değinen Kevin Durant, 24 yaşındaki milli pivota sahada tamamen güvendiğini belirterek, "Ona güveniyorum. Sahada ne yaptığını çok iyi biliyor ve oyuna etkisi inanılmaz seviyede." şeklinde konuştu.