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Kars'ta kar yağışıyla köyler beyaza bürüdü, sıcaklık sıfırın altında 3 dereceye düştü

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Kars'ta dün akşam yoğunluğu artan kar yağışı etkisini sürdürüyor; kentte hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceye düştü. Merkeze bağlı Borluk köyü beyaz örtüyle kaplanırken köy ve tarım arazileri dronla görüntülendi.

Kars'ta etkili olan kar yağışı köyleri beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye düştüğü kentte kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Şehirde dün akşam saatlerinde yoğunluğunu artıran kar, yüksek rakımlı bölgelerde ve köylerde etkili oluyor. Kar yağışıyla merkeze bağlı Borluk köyü beyaza büründü.

Beyaz örtüyle güzel manzaralar oluşturan köy ve tarım arazileri dronla görüntülendi.

Kaynak: AA
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