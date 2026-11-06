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Hakkında tutuklama talep edildiğini öğrenen Fatma Betül Sayan Kaya gözyaşlarını tutamadı

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Hakkında tutuklama talep edildiğini öğrenen Fatma Betül Sayan Kaya gözyaşlarını tutamadı
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Fon soruşturması kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla yeniden ifadeye çağrılan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildiğini öğrenince gözyaşlarını tutamadı.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya hakkında "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlamalarıyla tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk kararı verildi.
  • Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün savcılıktaki işlemleri yaklaşık 9 saat sürdü.
  • İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül hakkında imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanması istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanması talep edildi. Kararı öğrenen Kaya'nın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

SAVCILIKTAKİ İŞLEMLERİ 9 SAAT SÜRDÜ

Fon soruşturması kapsamında yeniden ifadeye çağrılan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla yeniden ifadeleri alınan Kaya çifti ile Gönül'ün savcılıktaki işlemleri yaklaşık 9 saat sürdü.

İKİ AYRI SUÇLAMADAN TUTUKLAMA TALEBİ

İfadelerin tamamlanmasının ardından Fatma Betül Sayan Kaya, "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlamalarıyla tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılık, İlyas Kaya ile İbrahim Ömer Gönül hakkında ise imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmasını istedi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Öte yandan Fatma Betül Sayan Kaya'nın, savcılığın hakkında tutuklama talep ettiğini öğrenmesinin ardından gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

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Kaynak: Haberler.com
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