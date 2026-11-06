Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Beşiktaş taraftarından yıldız futbolcusuna tepki: Artık yeter

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş taraftarından yıldız futbolcusuna tepki: Artık yeter
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda İskoçya temsilcisi Celtic'e 3-2 kaybetti. Siyah-beyazlı taraftarlar, yenilen golde hatası olan Emmanuel Agbadou'ya büyük tepki gösterdi. Deneyimli oyuncunun birçok maçta üst üste hata yaptığını belirten taraftarlar, ''Artık yeter, Agbadou ilk 11'de olmasın'' yorumlarını yaptı. Agbadou, yenilen golden 8 dakika sonra oyundan alındı.

UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İskoç ekibi Celtic'e 3-2'lik skorla kaybetti. Karşılaşmaya, siyah-beyazlıların deneyimli stoperi Emmanuel Agbadou'nun performansı ve sonrasındaki taraftar tepkisi damga vurdu.

YENİLEN GOL BARDAĞI TAŞIRDI

Mücadelede Beşiktaş'ın kalesinde gördüğü golde pas hatası yapan Agbadou, taraftarların sabrını taşırdı. Üst üste oynanan maçlarda yaptığı bireysel hatalarla dikkat çeken Fildişili stoper, Celtic karşısındaki hatasıyla yine eleştirilerin hedefi oldu.

8 DAKİKA SONRA OYUNDAN ALINDI

Yenilen golün ardından saha kenarında hareketlilik yaşanırken, teknik heyet Agbadou'yu golden sadece 8 dakika sonra kenara çekti.

''ARTIK YETER''

Maçın ardından siyah-beyazlı taraftarlar, oyuncunun performansına sert tepki gösterdi. "Artık yeter, Agbadou ilk 11'de olmasın" yorumlarıyla tepkilerini dile getiren futbolseverler, savunma hattında radikal değişiklikler yapılması gerektiği görüşünde birleşti.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
12 şutta 9 gol yiyen kaleci Risser'e bir şok daha

12 şutta 9 gol yiyen kaleciye bir şok daha
Rahmi Özkan'ın 'Genelev' sözleri olay oldu! Müge Anlı'dan jet müdahale38

Rahmi Bey'in "genelev" anısına Müge Anlı müdahale etti

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kameralara poz veren Hazar Ergüçlü, iç çamaşırı gözükünce...19

İç çamaşırı görünen Hazar'ın panik anları
Çiğdem Tunç oyuncu maaşlarındaki adaletsizliğe isyan etti

Usta oyuncu açtı ağzını yumdu gözünü! Kazançlarına isyan etti
Fenerbahçeli yıldızlar Liverpool zaferini kebapçıda kutladı

Dün geceye damga vuran görüntü! Soluğu orada aldılar

Hatay'ı sel vurdu! Öğrenciler okulda mahsur kaldı, ekipler devreye girdi

Sel suları okulu vurdu! Çocuklar böyle kurtarıldı
Deplasman kabusu sürüyor! Beşiktaş öne geçtiği maçta Celtic'e kaybetti

Beşiktaş, 60 saniye içerisinde yıkıldı
Yüzünü gerdirmek için ameliyat masasına yatan doktor hayatını kaybetti

Güzelleşmek isterken canından oldu! 11 saatlik ameliyat faciayla bitti
Chelsea'de akılalmaz olay! Her gün 2 saat o odadan çıkmıyordu

Ünlü ismin başını yaktı! Her gün 2 saat odasında...