BDDK, Golden Global Yatırım Bankası AŞ'nin faaliyet iznini kaldırdı

BDDK, Golden Global Yatırım Bankası AŞ'nin faaliyet iznini kaldırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Golden Global Yatırım Bankası AŞ'nin faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi. Bankaya ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak kamuoyuna duyuruldu.
- BDDK, Golden Global Yatırım Bankası AŞ'nin faaliyet iznini 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 71'inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında kaldırdı.
- Karar, BDDK Kurulu'nun 4 Kasım 2026 tarihli toplantısında alındı ve 6 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
- Banka, BDDK'nin 16 Eylül 2026 tarihli kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilmişti.
BDDK tarafından alınan karar doğrultusunda Golden Global Yatırım Bankası AŞ'nin faaliyet izni kaldırıldı. Kurulun 4 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda alınan karar, 6 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yer aldı.
BANKACILIK KANUNU'NUN 71. MADDESİNE DAYANDIRILDI
Kararda, bankanın faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin yasal dayanağın 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 71'inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi olduğu belirtildi.
BDDK'nin yayımlanan kararında şu ifadelere yer verildi: "Kurulun 04 Kasım 2026 tarihli toplantısında, Golden Global Yatırım Bankası AŞ'nin faaliyet izninin, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 71'inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde kaldırılmasına karar verilmiştir."
TMSF'YE DEVREDİLMİŞTİ
Söz konusu kurum, BDDK’nin 16 Eylül 2026 tarihli kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilmişti. Alınan son kararla birlikte bankanın finansal sektördeki faaliyet hakları tamamen sonlandırıldı.
ABD YAPTIRIM LİSTESİNDE YER ALIYORDU
Golden Global Yatırım Bankası, 4 Eylül 2026 tarihinde ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi tarafından kara listeye alınmıştı. ABD yönetimi bankayı, İran’ın petrol gelirlerinin Çin üzerinden Türkiye’ye aktarılması, bu kaynağın nakit ile altına dönüştürülmesi ve yaptırım altındaki İranlı yapılara finansal aracılık sağlanmasıyla suçlamıştı.