BDDK, Golden Global Yatırım Bankası AŞ'nin faaliyet iznini kaldırdı

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BDDK tarafından alınan karar doğrultusunda Golden Global Yatırım Bankası AŞ'nin faaliyet izni kaldırıldı. Kurulun 4 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda alınan karar, 6 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yer aldı.

BANKACILIK KANUNU'NUN 71. MADDESİNE DAYANDIRILDI

Kararda, bankanın faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin yasal dayanağın 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 71'inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi olduğu belirtildi.

BDDK'nin yayımlanan kararında şu ifadelere yer verildi: "Kurulun 04 Kasım 2026 tarihli toplantısında, Golden Global Yatırım Bankası AŞ'nin faaliyet izninin, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 71'inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde kaldırılmasına karar verilmiştir."

TMSF'YE DEVREDİLMİŞTİ

Söz konusu kurum, BDDK’nin 16 Eylül 2026 tarihli kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilmişti. Alınan son kararla birlikte bankanın finansal sektördeki faaliyet hakları tamamen sonlandırıldı.

ABD YAPTIRIM LİSTESİNDE YER ALIYORDU

Golden Global Yatırım Bankası, 4 Eylül 2026 tarihinde ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi tarafından kara listeye alınmıştı. ABD yönetimi bankayı, İran’ın petrol gelirlerinin Çin üzerinden Türkiye’ye aktarılması, bu kaynağın nakit ile altına dönüştürülmesi ve yaptırım altındaki İranlı yapılara finansal aracılık sağlanmasıyla suçlamıştı.

Kaynak: AA