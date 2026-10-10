Kocaeli Derince'de araçta 1410 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı

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Kocaeli'de bir araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu belirlenen bin 410 paket sigara ve 90 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü. Bu kapsamda 9 Ekim tarihinde Derince ilçesinde bir araçta arama yapıldı. Aramada, gümrük kaçağı olduğu belirlenen bin 410 paket sigara ile 90 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli yakalanırken, konuya ilişkin işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı