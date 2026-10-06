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Anadolu Otoyolu'nda İzmit Doğu-Adapazarı arası üstyapı yenilemesi 12 Ekim'de başlıyor

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Anadolu Otoyolu'nun İzmit Doğu ile Adapazarı kavşakları arasında 12 Ekim'den itibaren üstyapı yenileme çalışması başlayacak. 22.00-06.00 arasında gece yapılacak çalışmada şerit daraltılacak, trafik kontrollü sağlanacak ve sürücülerden işaretlere uymaları istendi.

Anadolu Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı ile Adapazarı Kavşağı arasındaki kesiminde 12 Ekim'den itibaren üstyapı yenileme çalışması gerçekleştirilecek.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı Hendek Bakım ve İşletme Şefliği sorumluluğundaki O-4 Anadolu Otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı ile Adapazarı Kavşağı arasında 12 Ekim'den itibaren üstyapı yenileme çalışmaları başlayacak. Çalışmalar 22.00 ile 06.00 saatleri arasında gece yapılacak.

Çalışmalar sırasında yol platformunda şerit daraltmasına gidilecek ve trafik akışı kontrollü şekilde sağlanacak. Güzergah üzerinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınacağı ve trafik işaretlemelerinin yapılacağı belirtilerek, sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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