Kocaeli Gebze'de Elmacık Deresi'ndeki köpük ve koku vatandaş tepkisine yol açtı

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki derede oluşan köpüklenme ve ağır koku, bölgede yaşayan vatandaşların tepkisine sebep oldu.

Gebze ilçesi Tavşanlı Mahallesi Değirmenaltı Sokak'tan geçen Elmacık Deresi'nde zaman zaman yoğun köpüklenme, renk değişimi ve ağır koku oluştuğu belirtildi. Bölgede yaşayan Rıdvan Güvenç, özellikle yağışlı havalarda deredeki kirliliğin arttığını öne sürerek kalıcı çözüm sağlanmasını istedi.

"Yağmur yağmasını fırsat biliyorlar"

Deredeki kirliliğin özellikle yağışlı havalarda arttığını iddia eden Güvenç, "Maalesef bizim köyümüzde bulunan bu Elmacık Deresi'ni zehirliyorlar. Her seferinde Kocaeli İl Çevre Şehircilik Müdürlüğü ekiplerine haber veriyorum. Fakat bu deredeki kirliliği ve köpürmeyi bir türlü çözemiyoruz. Çünkü yağmurun yağmasını fırsat bilen, dereyi atıkla dolduran bir çok sanayi kuruluşu, arıtma tahliyesi yapan tesisler, ve geri dönüşüm firmaları var. Bu geri dönüşüm tesisleri, ağır bir şekilde cezalandırılmalarına rağmen, her seferinde bu dereye atık şarj edip, çevreyi kirletiyorlar. Bu dereye kimyasal atık döküyorlar. Bu dere köpürüyor, kokuyor. Bu derede hayvanlar zehirleniyor ve ölüyor. Benim 3 tane köpeğim malese telef oldu" dedi.

"Numune bile almıyorlar"

Şikayetleri üzerine bölgeye ekiplerin geldiğini, ancak yeterli inceleme yapılmadığını ileri süren Güvenç, şöyle devam etti:

"Ben ekipleri çağırıyorum, ekipler buraya geliyor ama ekiplerin bana söylediği, 'Dere kokuyor, derenin suyu normal, taş ocağından geliyor, oradan geliyor, buradan geliyor' Geçiştirip gidiyorlar. Ben bu adaletsizliği anlamış değilim. İlle birinin ölmesi mi gerekiyor burada. Maalesef ekipler de bir şey yapmıyor. Geliyorlar, bakıyorlar, numune bile almıyorlar. Diyorum ki 'Numune alın, en azından bakın, suyun kaynağını bulun' 'Tamam, biz kaynağını inceleyeceğiz. Senin görevin bitti' diyorlar. Derenin rengi bozulmuş diyorum, 'Derenin renginde bir şey yok' diyorlar. 'Dere kokuyor' diyorum, 'Dere kokmuyor' diyorlar. Burada bizim zehirlenmemiz mi gerekiyor. Benim çocukluğumda su içilen dereden şu anda kimyasal zehir akıyor. Maalesef buna da bir çözüm bulunamıyor."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı