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Sahte belge operasyonunda 31 milyar 300 milyon liralık usulsüzlük tespit edildi

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Sahte belge operasyonunda 31 milyar 300 milyon liralık usulsüzlük tespit edildi
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Kocaeli merkezli 20 ilde sahte belge düzenleyerek 155 firmanın usulsüzlük yaptığı ve haksız vergi iadesi aldığı tespit edilen operasyonda gözaltına alınan 52 şüpheliden 31'i tutuklandı. Şüphelilerin işlem hacminin 31 milyar 300 milyon 142 bin 753 lira 34 kuruş olduğu belirlendi.

Erol POLAT/GEBZE (Kocaeli),, KOCAELİ merkezli 20 ilde sahte belge düzenleyerek usulsüzlük yaptıkları ve haksız vergi iadesiyle 31 milyarlık haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 155 firmaya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 52 şüpheliden 31'i tutuklandı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın koordinasyonunda 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ve 'Vergi usul kanununa muhalefet' soruşturması kapsamında sahte belge düzenleyerek 155 firmanın usulsüzlük yaptığı ve bu yöntemle haksız vergi iadesi aldıkları tespit edildi. Kocaeli merkezli 20 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı 'Mizan Operasyonu'nda 52 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin gerçekleştirdiği işlemlerin toplam hacminin ise 31 milyar 300 milyon 142 bin 753 lira 34 kuruş olduğu ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait malvarlığı değerleri hakkında da 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçu kapsamında yürütülen işlemler doğrultusunda el koyma tedbiri uygulandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 52 şüpheliden 31'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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