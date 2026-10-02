Darıca'da kardeşini öldüren sanık tırın altında 2 saat 27 dakika beklemiş

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kardeşi Çetin Kaya'yı öldüren sanığın, cinayet öncesinde tırın altına saklanarak yaklaşık 2 saat 27 dakika beklediği ortaya çıktı. Kardeşinin tıra binmesinin ardından saklandığı yerden çıkan sanığın ateş ettiği dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Duruşma sonrası konuşan acılı abla, "Sanık 1995 yılında babamı vurdu. 2026 yılında da kardeşimi vurdu. Kardeşimin yaşadığı hayatı kardeşimin çocuklarına yaşattı" dedi.

Nenehatun Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde 1 Nisan Çarşamba günü saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda, evli ve iki çocuk babası Çetin Kaya, işe gitmek üzere tırının yanına geldi. Aracını çalıştırdığı sırada başında kask bulunan bir şüpheli, tırın altına saklandığı yerden çıkarak Kaya'ya tabancayla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişinin Kaya'nın 47 yaşındaki ağabeyi Sedat Kaya olduğunu belirledi. Sedat Kaya, olay günü saat 12.00 sıralarında cinayette kullandığı tabancayla birlikte polise teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca sanığın henüz 16 yaşındayken 1995 yılında Gebze ilçesi Akse Sapağı'nda 42 yaşındaki babası Cemal Kaya'yı da bıçaklayarak öldürdüğü bildirildi.

İlk etapta miras ve para meselesi olduğu düşünülen cinayetin altından ise yıllara dayanan başka bir aile trajedisi çıktı. İddiaya göre S. Kaya, henüz 16 yaşındayken 1995 yılında Gebze ilçesi Akse Sapağı'nda 42 yaşındaki babası Cemal Kaya'yı da bıçaklayarak öldürdü.

O dönem, babasının kendisinin hırsızlık yapan arkadaşlarıyla görüşmesini istemediği ve bu sebeple kendisine tokat attığı, buna öfkelenen S. Kaya'nın gece eve gitmediği öğrenildi. S. Kaya'yı bulmak için evden çıkan baba Cemal Kaya'nın sapakta oğluyla karşılaştığı, "Eve gel" demesine rağmen ret cevabı aldığı ve arkasını dönüp giderken oğlu tarafından karpuz satıcısından alınan bıçakla sırtından bıçaklanarak öldürüldüğü belirtildi. Bu cinayetin ardından S. Kaya'nın cezaevine girdiği kaydedildi.

Baba cinayetinin ardından Kaya ailesinin diğer üyelerinin S. Kaya ile tüm iletişimini kestiği, zanlının ise bu dışlanmayı hazmedemediği ve aile üyeleriyle zaman zaman sürtüşmeler yaşadığı öne sürüldü.

Cinayet anları güvenlik kamerasına yansıdı

Dosyaya giren görüntü inceleme tutanağında, Sedat Kaya'nın saat 05.00 sıralarında tırın arka kısmına girdiği ve burada saklandığı belirtildi. Çetin Kaya'nın saat 07.22 sıralarında tırının yanına geldiği, yaklaşık 2 dakika sonra araca bindiği, Sedat Kaya'nın ise tırın ortasından çıkarak saat 07.27'de aracın kapısını açtığı ve kardeşine ateş ettiği tespit edildi. Görüntülerde, tırın altından çıkan sanığın kardeşine ateş ettiği anlar yer aldı.

İddianameden

İddianamede, dosyadaki tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde sanığın aracın çekici ile dorse kısmı arasına gizlenerek yaklaşık 2 saat 27 dakika boyunca maktulün gelmesini beklediği, Çetin Kaya'nın araca binmesinin ardından 3 el ateş ederek olay yerinden kaçtığı ifade edildi. İddianamede ayrıca sanığın uzun süreli husumet nedeniyle kardeşini daha önce birçok kez öldürmekle tehdit ettiği, olay yerine silahla ve tanınmamak amacıyla kask takarak geldiği belirtildi.

"Doğum günün kutlu olsun" mesajı

İddianamede, sanığın 18 Mart'ta kardeşi Çetin Kaya'ya, "Doğum günün kutlu olsun. Böyle güzel günler unutulmaz. Sana ve Cemal'e hediyenizi takdim edeceğim" şeklinde mesaj gönderdiği de yer aldı.

İddianamede, sanığın tırın dorse ve çekici arasına yaklaşık 2 saat 27 dakika boyunca saklanarak beklemesi, kardeşiyle arasında uzun süredir devam eden husumet bulunması, olay tarihinden önce maktulü birçok kez öldürmekle tehdit etmesi, olay yerine silahla ve kaskla gitmesi ile gönderdiği mesaj birlikte değerlendirilerek eylemin "planlı ve soğukkanlı bir şekilde tasarlanarak gerçekleştirildiği" kanaatine varıldığı belirtildi.

Kullanılan tabancanın başka birine ait olduğu iddiası

İddianamede, sanığın olayda kullandığı tabancayı 2025 yılında muavinlik yaptığı dönemde bir otobüste bulduğunu ve şüpheli K.Ş'nin kendisine silah vermediğini söylediği aktarıldı. Buna karşın bilgi sahibi kişilerin, olayda kullanılan tabancanın K.Ş'ye ait olduğunu beyan ettiği, yapılan incelemeler sonucunda da silahın K.Ş'ye ait olduğunun tespit edildiği ifade edildi. Bu nedenle K.Ş'nin sanığın eylemine silah sağlayarak iştirak ettiği değerlendirmesine yer verildi.

Sanık: "Yüzüm zarar görmesin diye kask taktım"

Sedat Kaya hakkında "tasarlayarak kardeşe karşı kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından dava açıldı. Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Sedat Kaya, hakkında "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan dava açılan tutuksuz sanık K.Ş., Çetin Kaya'nın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Savunması alınan Sedat Kaya, kardeşiyle aralarında babasının öldürülmesi nedeniyle husumet bulunduğunu, olay yerine bu husumeti sona erdirmek amacıyla konuşmak için gittiğini ve öldürme kastının olmadığını savundu. Kardeşi Çetin Kaya'nın silahına davrandığını iddia eden sanık, bu nedenle ateş ettiğini söyledi. Kaya ayrıca olay günü kask takmasının nedeninin yüzünün zarar görmesini önlemek olduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti, sanık Sedat Kaya'nın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanık K.Ş. hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin sürdürülmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

"Aynı akıbeti kardeşimin çocuklarına yaşattı"

Duruşmanın ardından açıklama yapan Çetin Kaya'nın ablası Seda Aytekin, adalet istediklerini söyledi. Aytekin, aile olarak geçmişte de sanığın eylemleri nedeniyle büyük acılar yaşadıklarını belirterek, "Yapılan işkencelere zaten zamanında maruz kaldık. Devlet büyüklerimizden adalet istiyorum. Zamanında sanık tarafından işkencelere maruz kaldık. Biz babasız büyüyen insanlardık. Aynı İ benim kardeşimin çocuklarına yaşattı. Ben bir kardeş kaybetmedim, ben canımı kaybettim. Ben yoldaşımı kaybettim. Küçükken yetim kaldım, aynı acıları şimdi çocukları yaşıyor" dedi.

Kardeşinin ölümünün ardından adaletin sağlanmasını beklediklerini ifade eden Aytekin, "Kardeşimin kanlı kaplı yüzünü gördükten sonra adaletin tecelli edeceğini umuyorum. Sesim olsunlar. Babam da adalet sağlanmadı. Belki küçüktük, savunamadık kendimizi. Şu anda adaletin sağlanmasını bekliyorum" diye konuştu.

"Yaralı haldeki kardeşimin üstüne mermiler boşalttı"

Çetin Kaya'nın diğer ablası Vildan Kaya da acılarının halen taze olduğunu belirtti. Kardeşinin işe gitmek için evden çıktıktan sonra tırına bindiğini anlatan Kaya, güvenlik kamerası görüntülerini izlediğini söyledi. Vildan Kaya, "Kardeşimle konuşmak için geldiğini beyan ediyor ama kardeşimle konuşmak isteyen bir insan... Kardeşimin evinin adresi belli. Telefon numarası kendisinde mevcut. Evinin etrafında aylarca gezip çocuklarına ve eşine korku yaşattığını bildiğimiz halde kardeşim savcılığa, karakola ifade verdi. Uzaklaştırma istedi ama olmadı" ifadelerini kullandı.

Son tartışmaların ardından olayın gerçekleştiğini öne süren Kaya, "Kız kardeşi, eniştesi bunlar kardeşimi arayıp küfür, hakaret, tehdit edip daha sonrasında olayın üstünden bir hafta geçmeden kardeşim tıra bindiğinde Sedat Kaya tırın altından çıkıp, kasklı bir şekilde kardeşime ateş ediyor. Ateş etmesi yetmiyor. Yere düşüyor ve düştüğü halde, o yaralı halde kardeşimin üstüne mermiler boşaltıyor" dedi.

"Kardeşimin yaşadığı hayatı kardeşimin çocuklarına yaşattı"

Olayla ilgili tüm güvenlik kamerası kayıtlarını izlediğini belirten Vildan Kaya, "Bir insan kardeşiyle konuşmak için bu şekilde davranamaz. Kaskı takması ayrı bir soru. Arabanın içinde ateş etmesi ayrı bir soru. Yere düşürüp yerde kafasına sıkması ayrı bir soru" ifadelerini kullandı.

Adalete güvendiğini söyleyen Kaya, "Benim kardeşim çocuğunun yaşında babasız kaldı. Sanık 1995 yılında babamı vurdu, 2026 yılında da kardeşimi vurdu. Kardeşimin yaşadığı hayatı kardeşimin çocuklarına yaşattı. Adalete sığınıyorum, adalete güveniyorum. Bizim ailemizin bir erkeği Çetin vardı, Çetin gitti ama Sedat da kalmasın. Gerekli cezayı alsın" diye konuştu.

Avukat: "Tasarlayarak, planlı bir şekilde saat 05.00 sıralarında tırın arkasına geliyor"

Müşteki vekili avukat Uğur Altun da sanığın eylemi tasarlayarak gerçekleştirdiğini savundu. Kamera kayıtlarına göre sanığın saat 05.00 sıralarında tırın arkasına geldiğini ve burada saklanarak maktulün gelmesini beklediğini belirten Altun, "Kamera kayıtlarında yer aldığı üzere, sanık daha önceden tasarlayarak, planlı bir şekilde saat 05.00 sıralarında tırın arkasına geliyor ve burada saklanıyor. Maktulün gelmesini bekliyor. Buradan arkasından gizli bir şekilde maktulün çalıştırmış olduğu tırın kapısını açıyor ve kendisine ateş ederek ölümüne sebebiyet veriyor" dedi.

Duruşmada sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildiğini aktaran Altun, diğer sanık hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin de sürdürüldüğünü söyledi. Dosyada henüz çözümlenmesi gereken bazı kayıtların bulunduğunu belirten Altun, bunların daha sonra dosyaya kazandırılacağını ifade etti. Altun, "Biz aile olarak, müşteki vekili olarak üst hadden cezalandırılmasını talep ettik. Umarım en üst hadden ceza alacak" diye konuştu.

"Tahliye edilirse tehlike devam edecek"

Avukat Altun, mahkemede sanığın geçmişte babasına yönelik kasten öldürme ve annesine yönelik bıçaklı yaralama eylemlerinin bulunduğunun da dile getirildiğini aktardı. Altun, "Daha önce babasına karşı kasten öldürme, annesine karşı bıçaklı yaralama eylemi söz konusu olan sanık, son olarak maktul kardeşi Çetin Kaya'ya karşı kasten öldürme olayını gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

Sanığın tahliye edilmesi halinde tehlikenin devam edeceğini savunan Altun, "Tahliye verilmesi durumunda bunun ailelerden başka birine sirayet edeceğini ve tehlikenin devam edeceğini bahsettik" dedi.

Sanığın olay öncesinde maktulün evinin çevresinde bulunduğunun müştekiler ve tanıklar tarafından dosyaya sunulduğunu belirten Altun, "Sanığın olay öncesinde maktulün evinin oralardan geçtiği, kızıyla beraber oralarda dolandığı, müştekiler ve tanıklar tarafından sabit bir şekilde dosyaya sunulmuştur. Tanık beyanlarıyla da sabittir" diye konuştu.

Altun, sanığın Çetin Kaya'nın 18 Mart'taki doğum gününde, "Sana güzel günler, sana sürprizim var. Bu yaşadığın son doğum günü olacak" şeklinde ifadeler kullandığının da dosyaya sunulduğunu söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı