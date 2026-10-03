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Mizan Operasyonu'nda 31 milyar 300 milyon liralık usulsüzlük, 31 şüpheli tutuklandı

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Mizan Operasyonu'nda 31 milyar 300 milyon liralık usulsüzlük, 31 şüpheli tutuklandı
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Kocaeli merkezli, 9 ilde eş zamanlı düzenlenen Mizan Operasyonu'nda sahte belge düzenleyerek haksız vergi iadesi aldıkları öne sürülen 155 firmaya yönelik soruşturmada 52 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 31'i tutuklanırken, işlem hacmi 31 milyar 300 milyon lira oldu.

Kocaeli merkezli 20 ili kapsayan operasyonda, sahte belge düzenleyerek haksız vergi iadesi aldıkları öne sürülen 155 firmaya yönelik soruşturmada 52 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 31'i tutuklanırken, toplam işlem hacminin 31 milyar 300 milyon 142 bin 753 lira 34 kuruş olduğu belirlendi.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında "Mizan Operasyonu" gerçekleştirildi. Edinilen bilgilere göre, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmalarda, 155 firmanın sahte belge düzenleyerek usulsüzlük yaptığı ve haksız vergi iadesi aldığı tespit edildi. Söz konusu işlemler kapsamında toplam işlem hacminin 31 milyar 300 milyon 142 bin 753 lira 34 kuruş olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında 29 Eylül 2026 tarihinde Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Erzincan, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır ve Kahramanmaraş olmak üzere 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 52 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 52 şüpheliden 31'i tutuklanırken, 21 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Ayrıca 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Öte yandan şüphelilere ait malvarlığı değerleri hakkında, "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" kapsamında el koyma tedbirinin uygulandığı bildirildi. Soruşturmanın, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile koordineli şekilde sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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