Haberler

Kocaeli İzmit'te otomobil, Osmangazi Köprüsü'nde tır dorsesi alev aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'de biri İzmit'te, diğeri Osmangazi Köprüsü'nde iki araç yangını meydana geldi. İzmit Gültepe Mahallesi'nde otomobilin motor kısmındaki yangında araç kullanılamaz hale gelirken, köprüde tırın dorsesinin arka lastikleri alev aldı; itfaiye her iki yangına müdahale etti.

Kocaeli'de iki ayrı noktada araç yangını meydana geldi. İzmit'te bir otomobil alevlere teslim olarak kullanılamaz hale gelirken, Osmangazi Köprüsü'nde ise tırın dorsesinin arka lastiklerinin alev almasıyla yangın çıktı.

İzmit ilçesi Gültepe Mahallesi'nde bir otomobilin motor kısmında yangın meydana geldi. Alevlerin sardığı otomobil kullanılamaz hale geldi. Osmangazi Köprüsü'nde yaşanan diğer olayda ise seyir halindeki tırın dorsesinin arka lastiklerinde yangın çıktı. Her iki olayda da itfaiye ekipleri yangınlara müdahale etti. Araçlardan yükselen alevler, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bankalar kesenin ağzını açtı! Emekliye 35 bin TL

Bankaya giden 35 bin lirayı cebe indiriyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konyaspor ile RAMS Başakşehir berabere kaldı

Konyaspor ile RAMS Başakşehir birbirine güç geçiremedi! İşte skor
Sultangazi'de feci kaza! Park ederken kendisine yol gösteren eşini ezdi

Bu fotoğrafın ardında korkunç bir dram var
İlk kez milli takıma seçilmişti! Adil Demirbağ sakatlığıyla korkuttu

Daha yeni milli takıma seçilmişti! Stattan koltuk değneğiyle ayrıldı
Zelenski'den Trump'ın ateşkes açıklamasına yanıt: Haberim yok!

Ateşkesten onun haberi yok: Ne zaman başlayacağını bize de bildirin!
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman'dan Özgür Özel'e 'Siyasi zübük ve dolandırıcı' suçlaması

AK Partili Yayman'dan Özel'e ağır ithamlar! Sözleri bomba
Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi

Marmara'da korkutan bir deprem daha! İstanbul'da da hissedildi
Husilere bir kınama da Irak'tan! Askeri sözcü çağrıda bulundu

Husilere bir ülkeden daha kınama! Askeri sözcü çağrıda bulundu