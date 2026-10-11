Kocaeli İzmit'te otomobil, Osmangazi Köprüsü'nde tır dorsesi alev aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kocaeli'de iki ayrı noktada araç yangını meydana geldi. İzmit'te bir otomobil alevlere teslim olarak kullanılamaz hale gelirken, Osmangazi Köprüsü'nde ise tırın dorsesinin arka lastiklerinin alev almasıyla yangın çıktı.

İzmit ilçesi Gültepe Mahallesi'nde bir otomobilin motor kısmında yangın meydana geldi. Alevlerin sardığı otomobil kullanılamaz hale geldi. Osmangazi Köprüsü'nde yaşanan diğer olayda ise seyir halindeki tırın dorsesinin arka lastiklerinde yangın çıktı. Her iki olayda da itfaiye ekipleri yangınlara müdahale etti. Araçlardan yükselen alevler, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı