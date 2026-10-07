Haberler

Kocaeli Körfez'de operasyonda 2 milyon 450 bin liralık tütün ve makaron bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli Körfez'de operasyonda 2 milyon 450 bin liralık tütün ve makaron bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 5 Ekim'de jandarma operasyonunda 1100 kilogram kıyılmış tütün ile makaron ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 450 bin lira. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 450 bin lira olan kıyılmış tütün ve makaron ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında 5 Ekim'de Körfez ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 1100 kilogram kıyılmış tütün, 155 bin içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 90 bin adet boş makaron, 2 elektrikli sigara sarma makinesi ve 1 kompresör bulundu.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti'de tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri tezahüratla kesildi: İzmir bugün bir başka

Erdoğan'ın sözleri tezahüratla kesildi: İzmir bugün bir başka
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rapçi Khontkar ABD'de nakliyeciliğe başladı: Yoksa aç kalırız

Ünlü rapçi ABD'de nakliyeciliğe başladı: Yoksa aç kalırız
Uçakta skandal görüntü! Önünde oturan çift gördüklerine inanamadı

Uçakta skandal görüntü! Sesleri duyan yolcular harekete geçti
Manisa'da serbest bırakılan kadın 3 gün sonra yine geldi! Komşusunun yeni çelik kapısını tekmeledi

Komşusunun kapısına matkapla saldırmıştı! 3 gün sonra yine geldi
TikTok yayınında pes dedirten 'Don' muhabbeti! İzleyenler emniyeti etiketliyor

TikTok yayınında rezil muhabbet

TFF düğmeye bastı! Montella'nın yerine Arda Turan geliyor

TFF'den Arda Turan bombası!

Bekir Bozdağ'ın yerine geçecek isim belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

İstifa eden Bekir Bozdağ'ın yerine geçecek isim belli oldu
Rozeti takılmadan ilk hamlesini yaptı! Cemil Tugay, Erdoğan'ı takibe aldı

Rozet öncesi Cemil Tugay'dan dikkat çeken Erdoğan hamlesi