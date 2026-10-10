Kürşad Zorlu, Turan'ın açılış kapısı olarak Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini gördü

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "Turan dediğimiz idealin açılış kapısı Türkiye- Azerbaycan kardeşliğidir, dostluğudur, işbirliğidir. Bu ilişkiler bugüne kolay gelmedi. Badireler atlatıldı, büyük sınamalardan geçildi, bedeller ödendi." dedi.

Zorlu, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı koordinasyonunda ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, "Ortak Miras, Tek Yürek" temasıyla kentteki bir otelde düzenlenen "Türk Dünyası Gençlik Buluşması" programında konuştu.

Katılımcıları Türk dillerinde selamlayan Zorlu, son dönemde ortak alfabe çalışmalarıyla ilgilendiklerini, iletişim dillerinin birbirine yakınlaşması adına da böyle bir ortaklaşma alanının oluşmasının çok kıymetli olduğunu söyledi.

Dün programın açılışının gerçekleştirildiğini anımsatan ve emeği geçenlere teşekkür eden Zorlu, bugün programda akademisyenlerin, büyükelçilerin tecrübelerini aktaracağını dile getirdi.

Burada siyaset yapmak için bulunmadıklarının altını çizen Zorlu, "En önemlisi biz kardeşiz ve kardeşliğimizi geleceğe taşıyacak adımları nasıl atabiliriz, işbirliğimizi nasıl artırabiliriz, bunu anlamak ve çözüm bulmak için buradayız. Bu bir başlangıç olacak. Burada attığımız temeller inşallah önümüzdeki yıl Türk dünyasının bir başka önemli kentinde devam edecek ve sizler bu mirası alıp, daha ileriye götüreceksiniz." diye konuştu.

Zorlu, yaklaşık 30 yıldır Türk dünyası coğrafyasında pek çok alanda farklı görevler yürüttüğünü, o yıllarda kurdukları hayallerin bugün gerçekleşmeye başladığını vurguladı.

"Türkiye'nin 7 kardeş Türk devletimizle dış ticareti 115 milyar dolara ulaşmıştır"

Bugün programda sadece Türk devletlerinden değil, Gagavuzya'dan, Irak'tan, Suriye'den, Tebriz'den, birçok yerden katılımcıların bulunduğunu dile getiren Zorlu, kendilerini Türk dünyasının her alanda işbirliği hedefinin bir araya getirdiğini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, "Türkiye'nin sadece 5 yılda 7 kardeş Türk devletimizle dış ticareti 115 milyar dolara ulaşmıştır. Geçtiğimiz yıl bu rakam 26 milyar dolardı. Bu bizim için henüz nihai hedef değildir. Çünkü dış ticaretimizin yaklaşık yüzde 4 buçuğuna tekabül etmektedir. Amacımız, bütün Türk devletlerimizin ayrı ayrı dış ticaretlerinin yüzde 10'luk pastasına doğru ilerleyecek bir hedefe yönelmek ve bunu gerçekleştirmektir. Son dönemde eğitimde, sağlıkta, turizmde ve diğer pek çok alanda da işbirliklerimiz artmaktadır. Bu, bizim halklarımızın birbirine dokunan işbirliği alanlarını da tetikleyebilecek, teşvik edecek bir süreci beraberinde getirmektedir." ifadelerini kullandı.

"Hiçbir provokasyon sonuca ulaşamayacaktır"

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliğin tarihten miras kalan, aynı zamanda geleceğe doğru ilerleyen ve dünyada örnek gösterilecek bir kardeşlik olduğunu vurgulayan Kürşad Zorlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Turan kavramı bu coğrafyada çokça konuştuğumuz ciddi bir kavram. Turan, geçmişten miras aldığımız, geleceğe doğru ilerlediğimiz, zaman zaman coğrafyaların merkezi değişse de bu büyük gönül coğrafyamızın bir olabildiği coğrafya ve kültür birlikteliğini ifade eden uzak hedef ülküdür bizim için. Turan dediğimiz bu idealin açılış kapısı da Türkiye-Azerbaycan kardeşliğidir, dostluğudur, işbirliğidir. Bu ilişkiler bugüne kolay gelmedi. Badireler atlatıldı, büyük sınamalardan geçildi, bedeller ödendi.

Son dönemde iki kardeş ülkemizin ilişkilerini sarsmaya yönelik birtakım maksatlı paylaşımların, girişimlerin olduğunu üzüntüyle takip ediyoruz. Biz birbirimizi eleştirebiliriz, eksiklerimizi söyleyebiliriz. ve bunu devletimizin kurumları en yüksek seviyede birbirlerine yaparlar, yapmaktadırlar. Ancak bir millet iki devlet şiarımızın ve bizi bir araya getiren bu büyük ülkünün hiçbir şey üzerinde olamaz. İnanıyorum ki biz bu inanç ve sorumlulukla hareket ettiğimizde, hiçbir provokasyon sonuca ulaşamayacaktır. Şu an Cumhurbaşkanlarımız en yüksek seviyede irtibat halindedir."

Ankara'da gerçekleştirilecek TDT 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılacağını belirten Zorlu, diğer başkanlarla birlikte önemli kararlara imza atacaklarını bildirdi.

Türk dünyasında kimlikle seyahat

Bunlardan bir tanesinin TDT üyesi ülkeler arasında kimlikle seyahat olduğuna değinen Zorlu, "Şu an pasaportlarımızla dolaşım içerisindeyiz. Kimliğimizle dolaşabilir miyiz, bunun taşlarını döşemeye, yetiştirmeye çalışıyoruz." dedi.

Öte yandan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Orta Koridor ile ilgili yaptığı açıklamaların kendilerine yeni bir ufuk açtığına işaret eden Zorlu, şöyle konuştu:

"Sayın Tokayev, Zengezur Koridoru olarak bildiğimiz ve açılması için büyük gayret ettiğimiz, Nahçıvan ile Azerbaycan arasındaki 44 kilometrelik hattın, demir yolu ve ulaşım ağlarıyla Orta Koridor'a bağlanması için gerekli çalışmaları yürütülmesini teklif etti. Bu teklif, Hazar'ın kıyısında bir stratejik kalkandan geliyor. Biz şimdi Anadolu'da, Hazar'ın kıyısındaki bir başka devletle inşallah bu büyük pastanın, ticaret koridorlarının birbiriyle bütünleşmesi için uğraşıyoruz. Kimsenin bunu durdurmasına izin vermeyeceğiz. Biz bir ve beraber olduğumuzda, hedefimize odaklandığımızda önümüzdeki 100 yılı hep birlikte 'Türk Dünyası Yüzyılı' yapacağımıza yürekten inanıyorum."

Kaynak: AA