Kocaeli İzmit'te 21 yıl 4 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli yakalandı

Kocaeli İzmit'te 21 yıl 4 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmit'te hakkında 21 yıl 4 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şüphelinin 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan kesinleşmiş cezası vardı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hakkında 21 yıl 4 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 21 yıl 4 ay 22 gün hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı