Kocaeli Kartepe'deki çamaşırhane davasında Mehdi B.'ye müebbet hapis istendi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı çamaşırhanedeki bıçaklı kavgaya ilişkin davada mütalaa verildi. Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklardan Mehdi B.'nin müebbet ve 10 yıldan 18 yıla kadar hapisle, Raouf P.'nin ise toplam 21 yıl 8 aydan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Olay, 26 Aralık 2025 tarihinde akşam saatlerinde Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi Kartal Sokak'ta meydana geldi. Çamaşırhanede çalışan yabancı uyruklu şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşürken, Abdolraouf Gorgani hayatını kaybetti, Muhammadsafa A. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından, iş yeri çalışanlardan Mehdi B. (29), Golbahar P. ve Ali K. (19), Raouf P. yakalanarak gözaltına alındı. Mevcutlu olarak Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma süresinde Ali K., dava süresinde ise Golbahar P. tahliye edildi.

"Abdolraouf ile aramızda husumet yoktu"

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Mehdi B. ve Raouf P., tutuksuz sanıklar Golbahar P. ve Ali K. ile avukatları katıldı. Maktul Abdolraouf Gorgani'ye yönelik 'kasten öldürme' suçundan yargılanan Raouf P., Abdolraouf ile aralarında herhangi bir husumet bulunmadığını savunarak, "Olay gecesi Golbahar yanımıza gelerek Abdolraouf'un Ali'yi dövdüğünü söyledi. Olaya müdahale etmek için yanlarına gittik ancak kapı kapalıydı. İçerden Abdolraouf, Ali'ye 'Uyuşturucuyu neden çantana koydun?' diye bağırıyordu. Kapıyı açmasını söyledik açmayınca Mehdi kapıyı kırdı. Abdolraouf, Mehdi'ye 'Sen karışma, odadan çık' dedi. Mehdi çıkmayacağını söyleyince Abdolraouf onun yakasına yapıştı ve yumruk attı" dedi.

"Bıçak Abdolraouf'un şah damarına geldi"

Yaşanan olay sonrası kavga çıktığını söyleyen Raouf P., savunmasına şöyle devam etti:

"Bunun üzerine kavga etmeye başladılar. Benim hiçbir şekilde Abdolraouf'a eylemim olmadı. Biz sadece odada onları kavgayı ayırmaya çalıştık. Daha sonra koridora çıktılar ve kan gördüm. Mehdi'nin bıçak çıkarttığını gördüm ama sapladığını görmedim. Abdolraouf'ta bıçak görmedim. Kan görünce korkuyla kaçmaya başladık. Kaçmamın sebebi Türkiye'de oturum iznimin olmamasından kaynaklıydı. Kaçtığımızda Mehdi bana, 'Bıçak Abdolraouf'un şah damarına geldi. Ölüp ölmediğini bilmiyorum' dedi. Abdolraouf'un Ali'yi odaya alıp kızma sebebi memleketten gelen eşyalarının arasından uyuşturucu çıkmasıymış. Suçsuzum, beraatimi istiyorum."

"Kendimi kurtarmak amacıyla sadece bıçağı savurdum"

Öldürme kastının olmadığını savunan Mehdi B. de "Abdolraouf beni bıçakladı, kendimi kurtarmak amacıyla sadece bıçağı savurdum. Olaya dahil olmamın sebebi sadece Ali'yi Abdolraouf'tan korumaktı. Odaya girdiğimde Abdolraouf'un Ali'ye tekme ve tokat ettiğini gördüm. Olay sebebiyle çok pişmanım" şeklinde konuştu.

Tutuksuz sanık Golbahar P. ise önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyerek suçlamaları kabul etmedi.

"Abdolraouf bana birkaç kez tokat attı, başka bir şey yapmadı"

Tutuksuz sanık Ali K. ise savunmasında, "İş yerinde çalışan İbrahim, memleket izninden dönünce eşyalarımı getirmesini istemiştim. İbrahim eşyalarımı getirince içinden uyuşturucu çıkmış. İbrahim, bunu fotoğraflayıp Abdolraouf'a yollamış. Abdolraouf da durumu bana sordu. Uyuşturucunun bana ait olmadığını söyledim. Abdolraouf bana birkaç kez tokat attı, başka bir şey yapmadı. Kapı kırılınca da bana bir eylemde bulunmadı. Mehdi içeri girince Abdolraouf ona yöneldi, 'Çık dışarı' dedi. Mehdi, ustabaşımız olduğu için 'Bu benim elemanım, senin onunla ne işin olabilir?' dedi. Mehdi dışarı çıkmayınca Abdolraouf onun yakasına yapıştı yumruk attı. Bunun üzerine kavga başladı. Raouf'un maktule vurduğunu hiç görmedim. Abdolraouf'ta da bıçak görmedim" ifadelerini kullandı.

2 sanık için hapis, 2 sanık için beraat istendi

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Mehdi B.'nin Abdolraouf Gorgani'yi kasten öldürme suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca Mehdi B.'nin Muhammadsafa A.'yı öldürmeye teşebbüs suçundan 10 yıldan 18 yıla kadar hapis ve 6136 sayılı Kanun kapsamında ayrıca cezalandırılmasını istedi.

Raouf P. hakkında ise Abdolraouf Gorgani'nin öldürülmesine iştirak suçundan 15 yıldan 18 yıla kadar, Muhammadsafa A.'nın öldürülmesine teşebbüse iştirak suçundan ise 6 yıl 8 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Mütalaada Ali K. ve Golbahar P.'nin ise kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs suçlarından ayrı ayrı beraatleri istendi.

Sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarının alınmasının ardından mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı