Haberler

Kocaeli İzmit'te kadın, eski eşinin silahlı saldırısında öldü, şüpheli yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eski eşi tarafından silahla vurulan kadın, kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eski eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.

Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda F.Y. (64), eski kocası E.B. tarafından silahla vuruldu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadın müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan E.B, polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Bakan Göktaş'a yönelik iddialar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Ellerine ne tutuşturulsa saldırıyorlar

Bakan'a yönelik iddialar Erdoğan'ı kızdırdı! Kürsüden sert sözler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bülent Ersoy 'Kaos' çıkardı

Ne yapıyorsunuz Bülent Hanım?

Bağdat Caddesi'nde ilginç görüntü! Gündüz vakti çeşmede duş aldı

Bağdat Caddesi'nde şaşkına çeviren görüntü
90 yıl sonra bir ilk! Halka açık şekilde kurşuna dizecekler

90 yıl sonra bir ilk! Kurşuna dizilmesini halk canlı olarak izleyecek

Otoyol kazısında şaşırtan keşif! Torbalar dolusu altın sikke gün yüzüne çıktı

Otoyol inşaatında heyecan yaratan keşif
Bu adam nasıl durdurulacak? Yamal'ın görüntüleri olay oldu

Galatasaray taraftarı bu görüntüden hiç memnun kalmadı

Barış Alper Yılmaz'ın kabus sezonu geri döndü

Böylesini kendisi bile beklemiyordu! Tam 2 yıl sonra yeniden...
Kayınçosundan yediği kazık 13 yıllık dükkanını kapattırdı! Cama astığı yazı olay

Kayınçosundan yediği kazık dükkanını kapattırdı! Cama astığı yazı olay