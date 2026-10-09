Kocaeli İzmit'te kadın, eski eşinin silahlı saldırısında öldü, şüpheli yakalandı

Kocaeli İzmit'te kadın, eski eşinin silahlı saldırısında öldü, şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eski eşi tarafından silahla vurulan kadın, kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eski eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.
Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda F.Y. (64), eski kocası E.B. tarafından silahla vuruldu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadın müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinden kaçan E.B, polis ekiplerince yakalandı.
Kaynak: AA