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Kocaeli'nin 9 aylık ihracatı 18,5 milyar doları aşarak ikinciliğini korudu

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Kocaeli'nin ocak-eylül ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,9 artarak 18,5 milyar doları aştı; kent, İstanbul'un ardından ikinci sırayı korudu. Otomotiv 9 milyar 308 milyon 902 bin dolarla liderliğini sürdürdü.

Sanayi üretimindeki çeşitliliğini dış ticaret performansına yansıtan Kocaeli, yılın 9 ayında 18,5 milyar doları aşan ihracatıyla bu alanda İstanbul'un ardından ikinci sıradaki yerini korudu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Kocaeli'nin ocak-eylül dönemindeki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,9 artarak 18 milyar 566 milyon 335 bin dolara ulaştı.

Geçen yılın aynı döneminde 17 milyar 50 milyon 582 bin dolar ihracat gerçekleştiren kent, 9 aylık dönemde dış satımını 1,5 milyar doların üzerinde artırdı.

Kocaeli'nin ihracatındaki yükseliş yılın üçüncü çeyreğinde de devam etti. Kent, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,4 artışla 2 milyar 197 milyon 601 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Yılın en yüksek aylık dış satımı ise 2 milyar 456 milyon 865 bin dolarla haziranda kaydedildi. Kocaeli, bu performansıyla Türkiye'nin en fazla ihracat yapan illeri sıralamasında İstanbul'un ardından ikinci sıradaki konumunu sürdürdü.

Otomotivin yanında diğer sektörler de büyüdü

Kocaeli sanayisinin lokomotifi konumundaki otomotiv sektörü, ihracattaki liderliğini korudu.

Otomotiv endüstrisinin ocak-eylül dönemindeki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artarak 9 milyar 308 milyon 902 bin dolara ulaştı.

Kent ihracatının yaklaşık yarısını karşılayan otomotiv sektörünü kimyevi maddeler ve mamulleri takip etti.

Kimya sektörünün dış satımı aynı dönemde yüzde 19,1 artarak 4 milyar 338 milyon 14 bin dolara yükseldi.

İhracat artışında daha yüksek oranlara ulaşan sektörler arasında elektrik ve elektronik de dikkati çekti. Sektörün dış satımı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40,9 artarak 1 milyar 31 milyon 779 bin dolara çıktı.

Demir ve demir dışı metaller sektörünün ihracatı yüzde 26,6 artışla 1 milyar 223 milyon 624 bin dolara, çelik ihracatı ise yüzde 11,8 yükselişle 1 milyar 3 milyon 28 bin dolara ulaştı.

Gemi, yat ve hizmetleri sektöründe de yüzde 46,1'lik artış kaydedildi. Sektörün 9 aylık ihracatı 81 milyon 985 bin dolar oldu.

Avrupa pazarları ağırlığını koruyor

Kocaeli'nin ihracatında Avrupa ülkelerinin ağırlığı yılın 9 ayında da devam etti.

Kentten en fazla dış satım 2 milyar 205 milyon 565 bin dolarla Birleşik Krallık'a gerçekleştirildi. Bu ülkeye ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,8 arttı.

Almanya 1 milyar 791 milyon 82 bin dolarla ikinci, Slovenya ise 1 milyar 631 milyon 152 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Kocaeli'nin önemli ihracat pazarlarından İtalya'ya 1 milyar 263 milyon 811 bin, İspanya'ya 1 milyar 121 milyon 993 bin, Fransa'ya 1 milyar 6 milyon 192 bin dolarlık dış satım yapıldı.

Fransa'ya ihracat yüzde 14,7, İtalya'ya yüzde 8,3 arttı. ABD'ye gerçekleştirilen ihracat da yüzde 14 artarak 781 milyon 157 bin dolara ulaştı.

Yeni pazarlarda yüksek oranlı artış

Kocaeli'nin dış ticaretinde Avrupa pazarlarının belirleyici konumu devam ederken, Kuzey Afrika ve Akdeniz ülkelerindeki ihracat artışları da yılın 9 aylık döneminin dikkati çeken gelişmeleri arasında yer aldı.

Fas'a yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre 2'ye katlanarak 338 milyon 870 bin dolara yükseldi.

Malta'ya dış satım 5 kat artışla 288 milyon 290 bin dolara ulaşırken, Cezayir'e ihracat 3 kat artarak 142 milyon 50 bin dolar oldu.

Kaynak: AA
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