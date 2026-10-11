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MSÜ Rektörü Afyoncu, Kocaeli Kitap Fuarı'nda Mekke Anlaşması'na barış anlaşması dedi

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MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, 16. Kocaeli Kitap Fuarı'ndaki söyleşide Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı değerlendirdi. Afyoncu, anlaşmanın barış anlaşması olduğunu ve bölgesel barışa katkı sağlayacağını tahmin ettiğini söyledi.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, 16. Kocaeli Kitap Fuarı'nda kitapseverlerle buluştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin "Romanların ve Hatıratların İzinde" temasıyla düzenlediği fuar, son gününde söyleşi ve imza etkinlikleriyle devam ediyor.

"Tarihte Geleceğin İnşası" isimli söyleşiye katılan Afyoncu, Kocaeli Kitap Fuarı'nda süreklilik sağlandığını belirterek, tarihin de devamlılık ve değişim olduğunu söyledi.

Türklerin tarihteki yerinden bahseden Afyoncu, Türklerin ve Moğolların tarih sahnesinde hakim olmasının en önemli nedenlerinden birisinin, at ve yay kullanmaları olduğunu kaydetti.

Afyoncu, bugün Türklerin 7 Türk devletinde 250 milyonluk bir kitle olarak var olduğunu dile getirerek, Çin, Hindistan, Rusya, İran ile Avrupa medeniyetinin bulunduğu bir bölgede Türk kimliğinin yaşatılmasının zor olduğunu ifade etti.

"Türk aile yapısı, Türk kimliğini var etmiştir"

Türklerin kimliklerini hala yaşattığını aktaran Afyoncu, şöyle konuştu:

"Türkler hala bugün Türk kimliğini yaşatıyor. Bunun en önemli sebebi bana göre aile yapısıdır çünkü aile yapısı, devletin ve ordunun temelini temsil eder. Türk aile yapısı, Türk kimliğini var etmiştir. Türklüğü anlatan, İslamiyet'e girdikten sonra da o çizgiyi sürdüren yapı, var olmamızın en önemli sebebidir. İlginç olan şey şu, dünyada herhalde Türkler kadar farklı dinlere girmiş, farklı alfabeler kullanmış millet de yoktur. Türklerin çoğunluğu Müslüman olmuş ama Hristiyan olan var, Yahudi olan var, Budizm'e giren var. Grek, Latin, Kiril alfabelerinin yanı sıra farklı alfabeler de kullanmışız. Buna rağmen hala kimliğin var olması, birinci olarak aile yapısı, ikinci olarak da devlettir."

Afyoncu, Türklerin devletçi bir millet olduğunu belirterek, "Mesela Yahudiler, devletleri olmamasına rağmen 2 bin 500 yıl kimliklerini korudular, 2 bin 500 yıl sonra İsrail devletini kurdular. Türkler 2 bin 500 yıl devletsiz kalamazlar. Türk'ün kimliğini koruyan en önemli şey devlettir. O yüzden de atalarımız devleti kutsallaştırmıştır." ifadelerini kullandı.

Daha sonra katılımcıların sorularını yanıtlayan Afyoncu, bir soru üzerine "Mekke Ortak Savunma Anlaşması"nın bir barış anlaşması olduğunu söyledi.

Afyoncu, bu girişimin, İslam dünyasının 3 kuvvetli devletinin bir araya geldiği bir anlaşma olduğunu belirterek, "Günümüzde artık şunu göreceğiz, NATO gibi büyük ittifaklar var ama bu tür ittifaklarda çok devlet olduğu için karar verme süreçleri uzun. Daha bölgesel, kısa ve az devletli anlaşmalar olacak, bu onlardan birisidir. Bu anlaşma barış anlaşmasıdır, savaşmak için yapılan bir anlaşma değildir. 3 devlet, kendi çıkarlarını korumak için bir araya gelerek bir anlaşma imzalamıştır. Bölgesel barışa katkısı olacağını tahmin ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Programın sonunda Deniz Hava Komutanı Tümamiral Mehmet Savaş Eser, Afyoncu'ya plaket verdi.

Kaynak: AA
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