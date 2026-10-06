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Anadolu Otoyolu'nda Kocaeli-Sakarya geçişinde 12 Ekim'den itibaren şerit daraltılacak

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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli-Sakarya geçişinde, İzmit Doğu ile Adapazarı arasında 12 Ekim'den itibaren üstyapı yenileme çalışması yapılacak. Çalışmalar 22.00-06.00 saatlerinde yapılacak; şerit daraltılacak ve sürücülerden işaretlere uymaları istendi.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli- Sakarya geçişinin bir kısmında gerçekleştirilecek üstyapı onarım çalışması nedeniyle şerit daraltması yapılacak.

Valilikten yapılan açıklamada, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı Hendek Bakım ve İşletme Şefliğinin sorumluluğundaki Anadolu Otoyolu'nun İzmit Doğu ile Adapazarı kavşakları arasında 12 Ekim'den itibaren üstyapı yenileme çalışmalarına başlanacağı belirtildi.

Çalışmaların 22.00 ile 06.00 saatlerinde yapılacağı aktarılan açıklamada, "Yol platformunda şerit daraltması yapılarak trafik akışı kontrollü sağlanacaktır. Çalışmalar esnasında emniyet tedbirleri alınacak ve trafik işaretlemeleri yapılacaktır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

Kaynak: AA
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