Türkiye'nin en büyük kitap buluşmalarından biri olan Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı için "Kocaeli Kitap Fuarı nerede, 16. Kocaeli Kitap Fuarı bitti mi?" soruları gündemde. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla Kocaeli Kongre Merkezi'nde süren fuar, hafta sonu kapılarını kapatacak. Fuarda 515 yayınevi, sahaf ve sivil toplum kuruluşu stant açarken, 1.065 panel, söyleşi ve imza etkinliği düzenleniyor. Ayrıca 10-11 Ekim tarihlerinde Değirmendere ve Gölcük iskelelerinden İzmit 1 Mart Vapur İskelesi'ne ücretsiz vapur seferleri yapılacak.

KOCAELİ KİTAP FUARI NEREDE? 16. KOCAELİ KİTAP FUARI BİTTİ Mİ, NE ZAMAN SONA ERECEK?

Kocaeli Kitap Fuarı nerede, 16. Kocaeli Kitap Fuarı bitti mi? Türkiye'nin etkinlik ve ziyaretçi sayısı bakımından en büyük kitap fuarı olarak bilinen Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı, 16. kez kitapseverleri ağırlamaya devam ediyor. 3 Ekim'de kapılarını açan fuarda heyecan son günlerine girerken, henüz ziyaret fırsatı bulamayanlar fuarın ne zaman sona ereceğini merak ediyor. İşte 16. Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı hakkında bilinmesi gerekenler...

16. KOCAELİ KİTAP FUARI BİTTİ Mİ?

16. Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı henüz sona ermedi. 3 Ekim'de başlayan fuar, 11 Ekim Pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Böylece kitapseverlerin bugün dahil fuarı ziyaret etmek için üç günü kaldı.

KOCAELİ KİTAP FUARI NE ZAMAN BİTECEK?

Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı, 11 Ekim 2026 Pazar günü kapılarını kapatacak. Fuarı henüz ziyaret etmeyenler için hafta sonu, son fırsat olarak öne çıkıyor. Son günlerde yoğunluk yaşanabileceği göz önüne alındığında, ziyaretçilerin erken saatleri tercih etmesi öneriliyor.

KOCAELİ KİTAP FUARI NEREDE?

16. Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenleniyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen fuar, her yıl olduğu gibi bu yıl da kentin kültür hayatının en önemli buluşma noktalarından biri oldu.

KİTAP FUARI ZİYARET SAATLERİ

Fuar, her gün 10.30 ile 21.30 saatleri arasında ziyarete açık bulunuyor. Kitapseverler, gün boyunca stantları gezebiliyor, söyleşilere katılabiliyor ve sevdikleri yazarlarla buluşma fırsatı yakalayabiliyor.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KİTAP FUARI

Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı, etkinlik ve ziyaretçi sayısı bakımından Türkiye'nin en büyük kitap fuarı olarak kabul ediliyor. Yıllar içinde Kocaeli'nin kültür takviminde önemli bir yer edinen fuar, kentin marka değerlerinden biri haline geldi. Her yıl farklı yaş gruplarından on binlerce kitapseveri aynı çatı altında buluşturan fuar, bu yıl da yoğun ilgi görüyor.

FUARDA NELER VAR?

Fuar, çocukları kitapların büyülü dünyasıyla, gençleri yeni fikirlerle, okurları ise sevdikleri yazarlarla buluşturuyor. Ziyaretçiler, çok sayıda yayınevinin yer aldığı kitap stantlarının yanı sıra söyleşiler, imza günleri ve yazar buluşmaları gibi zengin bir etkinlik programından yararlanabiliyor. Fuarın etkinlik takvimi ve konuk yazarlarına ilişkin güncel bilgilere, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin resmi kanallarından ulaşılabiliyor.