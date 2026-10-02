Pazar yerinde fenalaşınca hastaneye kaldırılmıştı: Veli Ağbaba'dan günler sonra ilk görüntü

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Malatya'da pazar ziyareti sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan YENİ Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın tedavisi sürüyor. Ağbaba'yı hastanede ziyaret eden YENİ Parti Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaşarak Ağbaba'nın sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti.

PAZAR ZİYARETİNDE RAHATSIZLANMIŞTI

Veli Ağbaba, geçtiğimiz hafta Malatya'da Mücelli Caddesi yakınlarında kurulan semt pazarını ziyaret ettiği sırada aniden fenalaşarak baygınlık geçirmişti. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilmiş, ilk müdahalenin ardından Ağbaba ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürülmüştü.

TEDBİR AMAÇLI YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI

Hastanede yapılan ilk değerlendirmelerin ardından Ağbaba, tedbir amacıyla koroner yoğun bakım ünitesinde takibe alınmıştı. Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Erol Karaaslan, yapılan görüntüleme, laboratuvar ve klinik muayenelerde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığını açıklamıştı. Karaaslan, Ağbaba'nın hayati tehlike oluşturan bir durumunun bulunmadığını belirtmişti.

GÜNLER SONRA İLK GÖRÜNTÜ

Ağbaba'nın hastanedeki tedavisi devam ederken YENİ Parti Kocaeli Milletvekili Nail Çiler kendisini ziyaret etti. Çiler, ziyaret sırasında Ağbaba ile birlikte çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çiler, "Veli Ağbaba’ya acil şifalar diliyor, bir an önce sağlığına kavuşup aramıza dönmesini temenni ediyorum." derken, paylaşılan görüntü, Ağbaba'nın rahatsızlanmasının ardından günler sonra kamuoyuna yansıyan ilk fotoğraf oldu.

Tedavi sürecinin ardından Ağbaba'nın sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.